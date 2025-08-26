Полина Диброва впервые подтвердила связь с Товстиком: "Приняли решение соединиться"

Полина Диброва в своем Telegram-канале решила раскрыть все свои тайны. Так, жены шоумена Дмитрия Диброва, по сути, впервые подтвердила слухи о тайном романе с миллиардером Романом Товстиком.

Полина Диброва о разводе

Жена Диброва дала понять, что она никого не обманывала. Полина заявила, что сразу обо всем рассказала мужу, как только она начала "сближаться" с Товстиком. Модель не хотела испытывать чувства Диброва. Они пришли к соглашению, подписав брачный договор. Также перед разводом Полина и Дмитрий обсудили имущественные вопросы и алименты на детей.

Диброва сблизилась с Товстиком

Полина привела вопрос одной из своих подписчиц: "Как можно было завести отношения с женатым мужчиной?" По словам Дибровой, ничего такого не было. Они с Романом никого не обманывали.

"Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе. А все, что происходило после, спродюсировано руками человека, у которого шоу — часть работы. А пока что я продолжу жить жизнь, воспитывать детей и помогать людям", — подметила Полина.

Полина Диброва о дружбе с Еленой

Диброва не считает себя подругой Елены Товстик. Хотя они стали кумовьями. Полина крестила 12-летнего сына миллиардера. Также адвокат Катя Гордон уточняла, что жена Диброва встречала Елену из роддома. Но сама Полина утверждает, что не общается с женой Товстика с 2017 года.

Сам миллиардер тайно от жены подал иск о разводе. Елена не хотела разводиться с Товстиком. У пары шестеро детей. И теперь им предстоит решить, с кем они будут жить.