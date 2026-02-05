Гордон после общения с Собчак: "Это было не интервью, а допрос"

Катя Гордон и Ксения Собчак друг друга, мягко говоря, недолюбливают. И все же Гордон согласилась дать Собчак интервью. Катя заявила, что ей было важно протянуть Ксении руку.

Почему Гордон назвала интервью Собчак допросом

Катя Гордон подробно рассказала, как вела себя Собчак во время беседы. По ее ощущениям, их диалог был больше похож на допрос с пристрастием. Собчак непрерывно предъявляла Гордон какие-то обвинения.

"В меня от Ксении летели только стрелы, не было ни одного вопроса без обвинения… Это было не интервью, а допрос… Но мне было важно сказать в конце то, что я сказала, и протянуть руку", — пояснила юрист.

По словам Кати, эта финальная реплика стала для нее принципиальной. Она заявила, что это было кульминацией диалога женщин, которые находятся по разные стороны баррикад.

"Попытка урыть, закопать, подставить — кажется мелкой и смешной, а решение не бить в ответ — важным. Это мои разборки с собой, и они мне очень ценны", — призналась она.

Подписчики оценили "красивый конец интервью"

Многие пользователи Сети поддержали Катю Гордон, отметив, что она все правильно делает. В комментариях к интервью и посту Гордон не поскупились на теплые слова. Не обошлось и без комплиментов внешности.

Ранее Ксения Собчак объясняла, почему позвала Гордон на интервью. До этого она беседовала с Еленой Товстик, интересы которой во время бракоразводного процесса представляла Катя Гордон. Адвокат заявляла, что интервью выглядят проплаченными. А негатив в свою сторону называла происками врагов.

Собчак решила дать возможность высказаться Гордон. Катя заявила, что Собчак ее терпеть не может, и будет рада, если та окажется в тюрьме.

А вы смотрели интервью Гордон Собчак? Какие эмоции оно у вас вызвало? Ответьте в комментариях.