Гордон – Собчак: "Ты меня терпеть не можешь. И будешь рада, если я получу срок"

Речь зашла о семействе Дибровых и, конечно, о деле Товстик. Екатерина прокомментировала недавнее выступление Елены Товстик, которая рассказала о переписке с Гордон. По словам Елены, Екатерина угрожала ей публикацией пикантных подробностей ее жизни.

Разбор полетов по-собчаковски

"Ты так называемое "расследование" провела, где выборочно читала чужие переписки. Ну, такое себе", – возмущалась Гордон. – "Я это никак журналистским расследованием не считаю. Скорее, это такой мелкий подлый поступок. Если уж ты говоришь, что у тебя есть учителя, как Познер, я посмотрела все его программы. Ни одно его расследование не строилось на чтении чужих переписок".

Екатерина даже высказала предположение, что Собчак взялась за историю Товстик не просто так. Может, деньги предложили, а может, просто личная неприязнь.

"Мой продюсер сказал Елене, что нам это неинтересно", – опровергала Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак". – "А она ответила: "Пожалуйста, пусть Ксения со мной поговорит, у меня есть такие факты, которые вас точно удивят". Я тебе, Ксения, абсолютно искренне скажу, ты мне не враг".

"Ты меня терпеть не можешь?"

Гордон, однако, не поверила словам Собчак, заявив, что та лукавит.

"Ты меня терпеть не можешь. И будешь рада, если я получу срок. Это так?" – спросила она у Ксении.

Та все отрицала. Но мы помним, что случалось с другими героями интервью Ксении Собчак.