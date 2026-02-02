"Я мучаюсь": Собчак рассказала Гордон, почему молчит о своих сотрудниках в тюрьме

Двое из них были осуждены по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова и получили семь лет колонии строгого режима. Телеведущая призналась, что глубоко переживает, но чувствует себя бессильной им помочь.

Что сказала Собчак?

В интервью с Екатериной Гордон Ксения честно рассказала о своих чувствах по этому поводу.

"Я страшно мучаюсь на эту тему", — заявила она.

По ее словам, сейчас ее практически связали по рукам и ногам. Любое ее публичное слово, жест или действие в защиту осужденных, как она считает, могут не помочь, а, наоборот, сильно навредить им и осложнить их положение. Поэтому она предпочитает молчать, хотя это дается ей очень тяжело.

В чем обвиняли сотрудников Собчак?

Напомним, сотрудники медиахолдинга Ксении Собчак — коммерческий директор Кирилл Суханов и журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев — получили от 7 до 7,5 лет колонии. Их признали виновными в вымогательстве денег у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Все началось после публикации в телеграм-канале "Тушите свет" поста о местонахождении Чемезова, сведения для которого, по данным суда, предоставила сама Собчак. После этого, по версии следствия, от её команды потребовали 1 млн рублей за удаление поста и 10 млн за "годовой блок" на негатив.

Позиции сторон разошлись. Чемезов и следствие расценили действия как угрозу и вымогательство. Защита осужденных указывала на нестыковку: если информация была угрозой, то ее источник — Собчак — к ответственности не привлекли. Сама Собчак извинилась перед Чемезовым, назвав произошедшее ошибкой подчиненных, а приговор — несправедливым.

Почему позицию Собчак критикуют?

Многие наблюдатели и журналисты восприняли слова Ксении о "связанных руках" скептически. По их мнению, это может быть удобной позицией, чтобы дистанцироваться от всей ситуации и не давать публичных объяснений.