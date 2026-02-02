"Собчачка" и "Собчакидзе": из-за чего на самом деле ненавидят друг друга Гордон и Собчак

После беседы Ксения Собчак поделилась своими впечатлениями в личном блоге, дав понять, что найти общий язык им так и не удалось.

О чем был их разговор?

Центральной темой интервью стала громкая история развода миллиардера Романа Товстика, который оставил свою супругу Елену ради телеведущей Полины Дибровой. Екатерина Гордон в свое время представляла в этом деле интересы Елены Товстик, и ее переписка с клиенткой стала частью журналистского расследования Собчак, что и стало главным поводом для конфликта между ними.

В своем посте Ксения иронично отметила, как Гордон обращается к ней в соцсетях.

"Судя по тому, что юрист Екатерина Гордон называет меня то "Собчачкой", то "Собчакидзе"... свой пост... я тоже должна была бы начать так: "Гордониха приперлась ко мне на вьюху". Но я так говорить не буду".

Она пояснила, что решила взять это интервью после своего двухсерийного материала о Товстиках, где много внимания уделялось именно работе Гордон с клиентами.

Почему не получилось найти общий язык?

По словам Собчак, на протяжении всего разговора Екатерина Гордон придерживалась своей привычной позиции: она убеждена, что любое негативное внимание к ней — это чьи-то происки, а недовольные клиенты — просто "подлецы".

"Катя убеждена, что интервью проплачено, а любой негатив в ее сторону — это всегда происки врагов", — написала журналистка.

Ксения дала жесткую характеристику своей собеседнице.

"В этом смысле Екатерина действительно народный персонаж, она всегда ищет проблему вовне, а не в себе".

Однако ведущая отметила один позитивный момент, который она назвала признаком ума. Спустя три часа разговора Гордон неожиданно призналась, что раньше видела в одном своем профессиональном отказе "несправедливость и заговор", но теперь думает иначе.

"Вообще сомневаться — свойство умных людей. Поэтому уверена, придет время, и Катя усомнится еще и в чипировании, и в мировом заговоре богатейших семей", — с иронией предположила Собчак.

Почему между ними давний конфликт?

Недоверие между Собчак и Гордон накапливалось годами. Все началось с профессиональной сферы: Ксения, как журналист, часто критически освещала дела, которые вела Гордон, в том числе и историю с Товстиками. Екатерина, в свою очередь, обвиняла Собчак в необъективности и предвзятости.

Их противостояние вышло за рамки рабочих споров и превратилось в личную неприязнь, которая регулярно выплескивалась в публичное пространство через соцсети и комментарии в прессе. Поэтому их личная встреча на интервью стала событием, за которым следили многие.

Реакция в сети: кто кого поддержал?

Пользователи, увидевшие интервью или прочитавшие пост Собчак, разделились в своих оценках.

Сторонники Гордон хвалили ее уверенность, профессионализм и даже внешность: "Гордон молодец. Хорошая конкуренция Ксении Собчак", "Как же уверенно отвечает Гордон, она и права, как всегда!".

Сторонники Собчак отмечали, что Гордон вела себя агрессивно: "Очень тяжело смотреть, Гордон все время перебивает, много воды. Закапывает саму себя".