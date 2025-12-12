Гоген Солнцев примкнул к лагерю защитников Ларисы Долиной: "Оставьте старуху советской песни уже в покое"

Эпатажный Гоген Солнцев, экс-участник 'Дома-2', высказался в поддержку певицы Ларисы Долиной. Он призвал остановить травлю певицы. А самой звезде дал наказ.

Что сказал Гоген о Долиной

Гоген Солнцев долго молчал. И высказался, когда ажиотаж вокруг имени Ларисы Долиной понемногу пошел на спад. Не исключено, что Гоген не хотел, чтобы его голос потонул на фоне хейта.

"Оставьте старуху советской песни уже в покое. Бедная Ларчег уже трясется вся от травли в свой адрес. В таком возрасте нервные клетки уже не восстановить!" — обратился Гоген Солнцев к хейтерам звезды.

Затем Гоген обратился к 'виновнице торжества'. Он дал наказ и Ларисе Долиной. Солнцев указал, что следует сейчас сделать певице.