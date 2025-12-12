Гоген Солнцев примкнул к лагерю защитников Ларисы Долиной: "Оставьте старуху советской песни уже в покое"

Эпатажный Гоген Солнцев, экс-участник 'Дома-2', высказался в поддержку певицы Ларисы Долиной. Он призвал остановить травлю певицы. А самой звезде дал наказ.
Что сказал Гоген о Долиной
Гоген Солнцев долго молчал. И высказался, когда ажиотаж вокруг имени Ларисы Долиной понемногу пошел на спад. Не исключено, что Гоген не хотел, чтобы его голос потонул на фоне хейта.
"Оставьте старуху советской песни уже в покое. Бедная Ларчег уже трясется вся от травли в свой адрес. В таком возрасте нервные клетки уже не восстановить!" — обратился Гоген Солнцев к хейтерам звезды.
Затем Гоген обратился к 'виновнице торжества'. Он дал наказ и Ларисе Долиной. Солнцев указал, что следует сейчас сделать певице.
"Лара, не обращай внимания на хейт, не вступай в оправдательные сентенции, а исправляй несправедливость, которая сопроводила твою жизнь в крайний период жизни. Главное — нервы и здоровье", — справедливо заметил Гоген Солнцев.
Гоген Солнцев. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Кто согласен с Гогеном?
В части того, что Лариса Долина не должна ходить по ТВ-каналам и плакаться, с Гогеном Солнцевым согласна и адвокат Катя Гордон. Ранее она заявила, что певицу не нужно 'отмывать у Малахова и Борисова'.
Не верит в искренность Долиной и звезда 90-х Александр Фадеев, известный как певец Данко. В беседе с Teleprogramma.org он заявил, что перед публикой разыгран спектакль с участием Ларисы Александровны.
