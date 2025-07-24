Главную женщину Миронова Егорову похоронили рядом с Голубкиной

В Москве простились с актрисой и драматургом Татьяной Егоровой. Егорова обрела вечный покой по соседству с могилами двух жен Андрея Миронова, Екатериной Градовой и Ларисой Голубкиной.
Татьяну Егорову похоронили на Троекуровском кладбище. Здесь же находится могила вдовы Андрея Миронова, актрисы Ларисы Голубкиной. Звезды экрана не стало в марте этого года. Она скончалась в хосписе после тяжелой болезни.
На Троекуровском кладбище похоронена и актриса Екатерина Градова, которая была первой женой Андрея Миронова. Она скончалась скоропостижно в феврале 2021 года.
Момент прощания с Татьяной Егоровой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Татьяну Егорову связывали долгие отношения с Андреем Мироновым. О них она написала в книге, которая вышла после смерти артиста. Исповедь спровоцировала жуткий скандал. Егорову обвиняли в недостоверности приведенных фактов и других грехах.
21 июля Татьяны Егоровой не стало. Ее похоронили в этот четверг, 24 июля.
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