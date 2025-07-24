Главную женщину Миронова Егорову похоронили рядом с Голубкиной

В Москве простились с актрисой и драматургом Татьяной Егоровой. Егорова обрела вечный покой по соседству с могилами двух жен Андрея Миронова, Екатериной Градовой и Ларисой Голубкиной.

Татьяну Егорову похоронили на Троекуровском кладбище. Здесь же находится могила вдовы Андрея Миронова, актрисы Ларисы Голубкиной. Звезды экрана не стало в марте этого года. Она скончалась в хосписе после тяжелой болезни.

На Троекуровском кладбище похоронена и актриса Екатерина Градова, которая была первой женой Андрея Миронова. Она скончалась скоропостижно в феврале 2021 года.