Главная ошибка женщин в отношениях: версия свахи Розы Сябитовой

Роза Сябитова дала полезный совет женщинам, которые ждут предложения руки и сердца. Телесваха отметила, что надеяться на волшебство определенной даты или особые романтические символы — заблуждение. А что же делать тогда?

Кто принимает решение: мужчина или женщина?

По словам Розы Сябитовой, в паре работает простое правило: мужчина берет на себя инициативу, а женщина формирует для нее стимул. Выбор вступить в брак представитель сильного пола делает сам. И в тот момент, который считает подходящим, а не под влиянием символичной даты в календаре.

Почему нет универсального "триггера" для предложения?

Розы Сябитова подчеркнула, что единого "спускового крючка" для предложения не бывает: у каждого мужчины — свои мотивы. Один делает выбор, потому что девушка напоминает ему мать. Другому важна абсолютная противоположность. Из‑за этого старания женщины специально поразить мужчину, чтобы получить кольцо, чаще всего не дают результата.

Роль женщины в выборе партнера: взгляд Сябитовой

"Почему выбирает женщина? Потому что природа наделила ее деторождением. Это не приобретенная, это заложенная природой программа — она лучше знает, от какого мужчины надо рожать здоровых детей, какой мужчина способен на будущее, если он молодой, понять, сможет ли он поднять это потомство и обеспечить безопасность этого потомства или нет. Соответственно, именно женщина выбирает", — рассказала она.

Как вести себя в отношениях: совет Сябитовой

Роза Сябитова отметила, что женщина на интуитивном уровне чувствует, кто из мужчин сможет обеспечить защиту и достаток для будущих детей. Кроме того, специалист порекомендовала быть искренней и подлинной в паре, а не пытаться изображать "идеал" ради эффекта.

Ведь в итоге придется строить жизнь с настоящим человеком, а не с придуманным образом партнера.

О культе красивых дат: что действительно важно в браке

Также Сябитова высказала критику в адрес поклонения эффектным свадебным датам. Она акцентировала внимание на том, что сама по себе дата не может обеспечить прочный и счастливый союз. На первом месте — взаимное доверие, общие жизненные ориентиры и умение понимать друг друга.

Сама Роза Сябитова не замужем. Сейчас она наслаждается статусом бабушки двух внуков. Во второй раз бабушкой Сябитова стала в ноябре прошлого года. Сына родила дочь телесвахи Ксения Сябитова, которая ранее одарила звезду внучкой Мирославой.

В беседе с Teleprogramma.org Роза Сябитова признавалась, что именно она настояла, чтобы дочь Ксения родила двоих подряд детей. Звездная мама обещала помогать дочери поднимать наследников.

