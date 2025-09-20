Газманов назвал несправедливыми слова Пугачевой о нем: "Бог ей судья"

Известный певец Олег Газманов отреагировал на слова Аллы Пугачевой о нем и Юрие Лужкове. Газманов дал понять, что Алла Борисовна говорит неправду. Что же так возмутило, 74-летнего Олега Газманова?

Что сказал Газманов в ответ на упреки Пугачевой

Олег Газманов заявил, что Алла Пугачева поступила некрасиво, говоря о нем в негативном контексте. 74-летний Олег Михайлович дал понять, что в высказываниях Примадонны о нем много неправды. Но Газманов далек от того, чтобы сыпать проклятьями в адрес 76-летней Пугачевой.

"Я считаю, некрасиво это. То, что она сказала про меня... Бог ей судья. Тем более, что многое не соответствует. Теперь не спросишь у Юрия Михайловича, поэтому довольно цинично было", — приводит слова Газманова, сказанные во время одного из светских мероприятий издание Voice.

Газманов отказался говорить что-либо про Аллу Борисовну. Он предпочел сохранять молчание. И не давать больше никаких оценок.

В чем Пугачева обвинила Газманова

Алла Пугачева дала интервью иноагенту Екатерине Гордеевой*. Во время него она прошлась по многим своим коллегам по шоу-бизнесу. Досталось от Примадонны и Олегу Газманову.

Она заявила, что тот всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги. Пугачева вспомнила некрасивый эпизод из биографии Газманова. Во время выборов мэра Москвы тот, по ее словам, поддерживал и Юрия Лужкова, и его соперников.

"И мне Лужков говорит: 'Вот хитрый — и у меня заработал, чтобы меня поддержать, и у других заработал, чтобы тех поддержать'. Я, честно говоря, даже позавидовала, что он так может. Олежка такой...", — говорила Пугачева о Газманове Екатерине Гордеевой*.

А ведь когда-то Газманов дружил с Аллой Борисовной и даже бывал в гостях в ее с иноагентом Максимом Галкиным** замке в Грязи. В соцсети есть снимок, на котором Олег Газманов и его жена Марина запечатлены дома у Пугачевой и Галкина**. Помимо них, в гостях у пары побывали тогда Лайма Вайкуле, Олег Леонтьев и Стас Намин.