Пригожин одной фразой объяснил, почему Пугачева уехала из страны: "Потеряла свой ресурс влияния"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой, которое она дала Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ).

Пригожин вступился за Киркорова

Муж певицы Валерии в недоумении: почему Алла Борисовна позволила себе такие нелицеприятные откровения в адрес бывшего мужа Филиппа Киркорова. Она сравнила их брак с договором. Якобы с артистом она жила едва ли не из жалости.

Так как еще покойная мама Филиппа Бедросовича просила Примадонну не оставлять ее сына. Теперь певица уверена, что Киркоров ей благодарен и ему нечего предъявить.

"Она, конечно, имеет право на свою точку зрения. Что можно сказать в такой ситуации. Все якобы выглядит складно и хорошо. Сейчас разбирать это интервью на детали? Навлечь на себя колдовство? Мне очень неприятно, что она Филиппа так сильно приземлила. Тут я с ней не согласен. Аргумент железобетонный звучит следующим образом: А зачем Алла тогда вообще венчалась с Киркоровым? Как она говорит, все было просто по контракту? Я не его адвокат, Филипп пусть сам за себя отвечает. Но все эти откровения стали для меня легким шоком. В 1996 году они венчались в Иерусалиме. И если он всего лишь ее проект, то тем самым она раскрыла тайну шоу-бизнеса. Оказывается брак был по договору. И жила-то она с Киркоровым ни два года и ни три. То есть получается, что раскрыв секреты шоу-бизнеса, она показала всю правду. Оказывается, можно было обманывать людей, эмитируя брак. Она же призналась в своем обмане. Дважды цинизм получается. Веру обманула и общество", - подметил Иосиф.

Рассуждения Пугачевой о совести

Пригожин дал понять, что при всем масштабе личности, все коллеги Аллы Борисовны прекрасно отдавали себе отчет в том, что она может сделать с тем или иным артистом, который станет для нее неугодным.

"Безусловно Алла Борисовна обладала силой и влиянием. Но ее интервью меня поразило. В нем много неточностей. Но надо признать, что по своей драматургии интервью получилось шикарным. Я смотрю на это ровно. И не верю никому. Многим артистам не доверяю. Это уже не того масштаба люди, как Кобзон или Зыкина. Они были с определенными понятиями. Вот Алла говорит о добре, совести. Это все есть у каждого человека. Но с ее стороны были вещи, которые носили бессовестный характер. И если она покаялась, то поверьте, все знают, что Пугачева за пальму первенства уничтожала бы всех. Тяжело было так или иначе быть ее конкурентом", - заметил продюсер.

Почему Пугачева уехала из России

Пригожин допускает, что одной из причин отъезда Примадонны из страны стало то, что ее влияние в определенных кабинетах было утеряно. Артистка уже не обладала такой силой и ощущала свою ненужность.

"При этом, конечно, принижать ее заслуг я не собираюсь. Но знаю внутренний мир Аллы, эмоциональную составляющую. Я работаю с артистами не в первый год. И если кто-то там на пути ей попадался, да его потом на сцене уже могли и не найти. Я имею право на свою точку зрения. Я — менеджер, я не артист. И я понимаю, почему Алла Борисовна уехала из страны. Она потеряла свой ресурс влияния, который у нее был раньше", - заявил Пригожин сайту Teleprogramma.org.

Ранее Пугачева объяснила, почему она вышла замуж за Максима Галкина**. Их отношения певица назвала любовью. Кроме того, артистка призналась, что не поддерживает связь с композитором Игорем Николаевым. С ним она в ссоре.

* Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.