Федора Бондарчука заподозрили в романе с красавицей-блогершей: похожа на Паулину Андрееву

58-летний режиссер Федор Бондарчук закрутил роман с 30-летней красоткой-блогершей по имени Полина. Официальных подтверждений пока не поступало. Но в Сети уже поспешили назвать новую пассию Бондарчука улучшенной копией Паулины Андреевой.

Всезнающие граждане утверждают, что Федор Бондарчук сейчас очень увлечен отношениями с блогершей Полиной Подплетенной. Девушка хороша собой. Она высокая, с длинными ногами.

Все, как любит Бондарчук. Сплетники даже посмели сравнить Полину с Паулиной Андреевой, бывшей женой режиссера. Говорят, что красотки одного типажа.