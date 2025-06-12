Федора Бондарчука заподозрили в романе с красавицей-блогершей: похожа на Паулину Андрееву

58-летний режиссер Федор Бондарчук закрутил роман с 30-летней красоткой-блогершей по имени Полина. Официальных подтверждений пока не поступало. Но в Сети уже поспешили назвать новую пассию Бондарчука улучшенной копией Паулины Андреевой.
Всезнающие граждане утверждают, что Федор Бондарчук сейчас очень увлечен отношениями с блогершей Полиной Подплетенной. Девушка хороша собой. Она высокая, с длинными ногами.
Все, как любит Бондарчук. Сплетники даже посмели сравнить Полину с Паулиной Андреевой, бывшей женой режиссера. Говорят, что красотки одного типажа.
Блогерша Полина Подплетенная. Фото: соцсети Полины Подплетенной
Ранее в Сети считалось, что у Федора Бондарчука роман с актрисой Софией Синицыной. Она известна тем, что родила дочь от Павла Табакова. Именно Синицыну называли причиной развода Бондарчука и Андреевой. Но пока получается, что режиссер отношения с актрисами поставил на паузу и выбрал блогершу.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Сергей Петров/Global Look Press
Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019-м году. До этого у пары был роман на протяжении четырех лет. Андреева родила сына от Бондарчука. Мальчика зовут Иваном, ему почти пять лет.
Больше года назад Бондарчук появился на публике без обручального кольца. Тогда впервые и заговорили о проблемах в его семье с Паулиной.
А в марте этого года Паулина Андреева официально объявила о разводе с Бондарчуком.
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