Софья Синицына ответила на слухи о романе с Федором Бондарчуком

Софья Синицына, по слухам, стала той самой разлучницей, которая якобы разрушила брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Сама девушка только посмеивается над этими домыслами, утверждая, что репортеры пытаются узнать у нее хотя бы какие-то подробности. Примечательно, что Федор Бондарчук, который не распространялся о своем супружестве с Паулиной Андреевой, пара даже тайно сыграла свадьбу, до сих пор прячет младшего сына Ивана.

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У Софьи Синицыной есть дочка Миа от Павла Табакова, который не так давно представил свою новую девушку Ксению. Они вместе появились на кинофестивале «КиноБраво». Тем временем Синицына прокомментировала свой возможный роман с Федором Бондарчуком. Вместе они снимались в сериале «Чистые».