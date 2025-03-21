Паулина Андреева объявила о разводе с Федором Бондарчуком: «Спустя девять лет мы приняли решение расстаться»

Паулина Андреева прервала молчание, отреагировав на слухи о разладе в семье: уже давно поклонники подозревали, что актриса живет отдельно от мужа режиссера. Якобы Федор Бондарчук тяжело переживал разрыв с любимой, которая родила ему сына. Маленькому Ванечке 2 марта исполнилось четыре годика. По слухам, последний год пара не живет вместе.

Паулина долго молчала, но появлялась на публике без обручального кольца, подогревая слухи о возможном разводе с мужем. На этот раз Андреева прокомментировала ситуацию, заявив, что они с Федором никогда не были той парой, которая допускала посторонних в свою семью. Однако теперь она не может скрывать то, что разводится с мужем. Экс-супруги решили сделать официальное заявление, чтобы уберечь себя от домыслов и фантазий окружающих.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», - добавила Паулина Андреева.

Она также надеется на то, что сумеет сохранить дружбу с теперь уже бывшим мужем Федором Бондарчуком и они продолжат вместе работать, а также воспитывать прекрасного сына.