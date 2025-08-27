"Если не ты, то у меня есть другой олигарх": Елена Товстик выдала, что Диброва сказала ее мужу

Елена Товстик поделилась своими сокровенными переживаниями с Андреем Малаховым, пригласив его в свою квартиру на интервью. 40-летняя домохозяйка с шестью детьми уверена, что ее развод с Романом был выгоден только Полине Дибровой.

Та якобы встала в позу, потребовав от Товстика, чтобы тот уладил вопрос с бракоразводным процессом. Такой подарок миллиардер должен был сделать Полине на день рождения. Но, видимо, не успел. Развод затянулся надолго.

Диброва ушла от мужа

Сама Полина уже ушла от шоумена Дмитрия Диброва. Она подтвердила, что поселилась в арендуемом доме. Диброва выбрала тот же поселок. Так что с мужем Полина теперь соседи.

Елена рассказала, каким способом Диброва подтолкнула ее мужа к разводу. Модель якобы заявила, что все равно ушла бы от Дмитрия. И на примете у Полины был еще один обеспеченный мужчина.

"Как муж мне сказал, она (речь о Полине) ему передала, что если не ты, то у меня есть другой олигарх, что все равно уйду от Димы, у меня есть еще один поклонник, к которому буду уходить", — отметила Елена в интервью Малахову.

Диброва живет с Товстиком

Полина же говорила, что "соединиться" с миллиардером, а стало быть жить вместе, они решили только после того, как тот подал на развод с Еленой. Диброва уточнила, что она не смогла бы так обманывать мужа, который всегда о ней заботился.