"Полина топнула ногой": Елена Товстик уверена, Диброва заставила ее мужа развестись

Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Global Look Press

Елена Товстик заявила, что Полина Диброва заставила ее мужа развестись

Елена Товстик на днях дала откровенное интервью Андрею Малахову. Она призналась, что предательство Полины Дибровой стало для нее большим ударом. Она никак не ожидала, что Роман Товстик уйдет к ее подруге.

Диброва заставила Товстика развестись

Елена Товстик заявила: муж жестко требовал от нее подписать документы на развод. Он хотел успел "подарить" их любимой Полиночке на день рождения.

Жена миллиардера уверена, что именно жена Диброва оказывает влияние на Романа. И что, кроме Полины, этот развод никому был не нужен. Елена заявила, что еще как минимум два месяца она могла вести переговоры с Товстиком.

"Полина топнула ногой и захотела — у нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам. Ей нужно, чтобы Роман меня за неделю просто уничтожил — и принес ей этот развод", — заявила жена Товстика.

Товстики пошли в суд

Елена также призналась, что муж поставил ей ультиматум. Он якобы требовал, чтобы она подписала договор. Бракоразводный процесс мог длиться долго, и Товстик убеждал жену, что как минимум три года она будет жить без копейки. Елене не оставалось ничего другого, как рыдать от его жестокости.

Товстик утверждает, что все еще любит мужа. У нее есть теплые чувства к нему. Она готова обсуждать с Романом их семейные перспективы. Она надеется, что миллиардер поведет себя честно. Елена подметила, что если муж уходит, то пусть он хотя бы сохранит ей тот уровень жизни, который у них был. Она боится потерять детей. Их у пары шестеро, и младшему из отпрысков Товстиков только годик.

Полина в свою очередь заявила, что не обманывала Дмитрия Диброва. И сразу рассказала ему о симпатии к миллиардеру, когда они с Товстиком начали сближаться. Таким образом, жена шоумена все-таки подтвердила свою связь с бизнесменом. Сейчас Полина живет в арендуемом коттедже рядом с особняком Диброва.

