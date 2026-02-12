Экс-супруга Михаила Галустяна отказалась от его фамилии

Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория отказалась от знаменитой фамилии. В личном блоге она разместила кадр. Именно он дал основания полагать, что Виктория больше не Галустян.

Жена Галустяна вернула девичью фамилию?

Недавно экс-жена Михаила Галустяна сделала шаг, который все восприняли как намек на ее окончательный и бесповоротный разрыв с шоуменом. Виктория опубликовала скриншот с онлайн-занятий по ораторскому искусству.

В подписи к видео она указала девичью фамилию — Штефанец. Официально документы она пока не меняла, но для аудитории этот жест стал символическим прощанием с прошлым.

Когда развелись Михаил и Виктория Галустян

Весной 2025 года Михаил Галустян публично объявил о том, что он и Виктория больше не являются супругами. На тот момент складывалось впечатление, что пара расходится достойно, практически в приятельском ключе.

Шоумен тогда подчеркнул, что расставание происходит без претензий друг к другу. Восемнадцатилетний семейный путь и две дочери отныне — лишь страница прошлого. Мотивы, побудившие знаменитость к разрыву, обнародованы не были.

На протяжении почти двенадцати месяцев Михаил и Виктория Галустяны поддерживали иллюзию доброжелательных взаимоотношений. Фанаты даже лелеяли надежду на возможное примирение супругов. Но его не случилось.

Была ли разлучница?

После объявления Галустяном о разводе появились слухи, что у Михаила роман с визажистом Миленой Шевченко. Девушка тогда публиковала посты о беременности, но мужчину скрывала. Возникли подозрения, что она ждет малыша от знаменитости. Но вскоре Галустян опроверг домыслы о романе. Заявила, что Галустян не имеет отношения к ее беременности, и Шевченко.

Грудью за бывшего супруга встала Виктория. Она с возмущением отметила, что в их семье не было места изменам.

Когда Милена впервые показала новорожденного сына, в Сети пришли к выводу, что ребенок все же похож на Михаила Галустяна — такой же темноволосый и смуглый.

