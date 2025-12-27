Бузова — о разведенном Галустяне: "Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему проявляла"

Ольга Бузова сделала неожиданное признание на программе "УТРО.ТНТ". Так, поющая телеведущая заверила, что она стала свидетельницей неких тайных отношений.

Что связывает Пинчук с Галустяном

С Михаилом Галустяном Бузова ведет несколько рейтинговых программ. И она заметила, что звезда "Дома-2" Ирина Пинчук, которая не так давно развелась с Араем Чобаняном, стала проявлять интерес к ее соведущему. Якобы Ирина откровенно флиртовала с Галустяном. Тот, к слову, тоже свободен. Он развелся с женой Викторией. И пока скрывает причины, побудившие его уйти из семьи.

Галустяну приписывали роман с его визажисткой Миленой Шевченко, которая не так давно стала мамой. Но девушка утверждала, что в ее жизни есть другой мужчина. И с юмористом ее связывали только деловые отношения.

"ТНТ меня никак не может замуж выдать, вот еще теперь Галустян. Он — мужчина свободный, вот Ира Пинчук в Китае свой интерес-то к нему проявляла. Началось это еще в джунглях, продолжилось в Китае", - заверила Бузова.

Мнение Кати Шкуро

Подруга Пинчук по шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" Екатерина Шкуро тоже заметила, что комик уделяет особое внимание Ирине. Они заигрывали и при всех обменивались любезностями.

"Ира классно выглядит. Хочешь пройти проголосовать? Тебя проводить, Ир?" — игриво говорил Михаил во время церемонии голосования. "Да сама уж дойду. Ты до бунгало можешь меня проводить", - в той же манере отвечала ему Пинчук.

Шкуро заверила, что с удовольствием сосватала бы подругу. Тем более, она заметила, как Михаил посматривал на Пинчук. В их флирте Екатерина не видит ничего предосудительного. Ведь они оба разведены. Но как заверила Шкуро, Ирина в лагере спала всегда рядом с ней, никуда не отлучалась.

Ранее мы писали, какую сумму отдала Пинчук, чтобы узнать об изменах Арая Чобаняна. Звезда телестройки догадывалась, что муж флиртует с другими девушками. Это задевало Ирину, которая в итоге убедилась, что у Чобаняна была связь на стороне.

А как вы считаете, правда ли, что Галустян приглянулся Пинчук? Пишите в комментариях.