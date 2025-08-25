Почему Дибровы устроили из развода шоу - клуб рублевских жен сам себя не окупит

На днях стало известно, что Дмитрий и Полина Диброва все-таки разводятся. Многие верили, что супруги придумали этот ход с адюльтером, чтобы привлечь внимание к проектам Дмитрия, который практически перестал появляться на телевидении и к Женскому клубу Полины. Привлекли! Но это не отменяет того факта, что их история любви закончена.

Недавно адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский объявил, что все имущественные вопросы урегулированы. Никаких разборок по поводу недвижимости не предвидится. А детей супруги планируют воспитывать совместными усилиями. Дмитрий и Полина даже запечатлелись вместе со своими адвокатами с улыбками на устах.

Почему Роман Товстик оказался на больничной койке

Меж тем в теперь уже бывшей семье отца шестерых детей Романа Товстика – сплошные разборки и скандалы!

Недавно Роман попытался вывезти оборудование из своей музыкальной студии, расположенной в их семейном доме. Между ним и экс-супругой завязалась перепалка, превратившаяся в драку.

По сообщениям СМИ, Елена напала на Романа, когда он держал в руках тяжелый предмет. В результате инцидента мужчина повредил ногу, получив перелом в двух местах. Некоторые усомнились в этой истории, но в качестве доказательства своих слов Товстик вышел на связь из больничной палаты.