Почему Дибровы устроили из развода шоу - клуб рублевских жен сам себя не окупит

На днях стало известно, что Дмитрий и Полина Диброва все-таки разводятся. Многие верили, что супруги придумали этот ход с адюльтером, чтобы привлечь внимание к проектам Дмитрия, который практически перестал появляться на телевидении и к Женскому клубу Полины. Привлекли! Но это не отменяет того факта, что их история любви закончена.
Недавно адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский объявил, что все имущественные вопросы урегулированы. Никаких разборок по поводу недвижимости не предвидится. А детей супруги планируют воспитывать совместными усилиями. Дмитрий и Полина даже запечатлелись вместе со своими адвокатами с улыбками на устах.
Почему Роман Товстик оказался на больничной койке
Меж тем в теперь уже бывшей семье отца шестерых детей Романа Товстика – сплошные разборки и скандалы!
Недавно Роман попытался вывезти оборудование из своей музыкальной студии, расположенной в их семейном доме. Между ним и экс-супругой завязалась перепалка, превратившаяся в драку.
По сообщениям СМИ, Елена напала на Романа, когда он держал в руках тяжелый предмет. В результате инцидента мужчина повредил ногу, получив перелом в двух местах. Некоторые усомнились в этой истории, но в качестве доказательства своих слов Товстик вышел на связь из больничной палаты.
Роман Товстик. Фото: соцсети Романа Товстика
"Я чувствую себя прекрасно… Все сделали хорошо… Сказали, что где-то шесть недель будет заживать нога. Я буду ходить в специальной обуви. Боялся, что будет гипс, но сделали мне такую специальную обувь, в которой буду ходить", — заявил Роман Товстик.
Роман, предположительно, по-прежнему стремится к мирному разрешению всех вопросов. Сообщается, что в процессе прямых переговоров с его супругой Еленой уже удалось достичь согласия по ряду пунктов.
А его без пяти минут бывшая жена пишет пугающие сообщения
Однако в Сети распространяются пугающие сообщения, которые Елена Товстик пишет своему сыну Андрею. В них женщина размышляет, что хочет умереть и предлагает ребенку умереть вместе, пишет, что она никому не нужна, а близкие отвернулись от нее. Также Елена якобы признается, что хочет сжечь дом.
Не исключено, что эти сообщения могут быть фейком. А если нет?
Понять состояние Елены тоже можно. Ради любви она бросила университет, куда, по ее словам, поступила на бюджетное отделение, поставила все на семью, жила только интересами родных и осталась у разбитого корыта, доверяя так называемой подруге…Хотя говорят, что на самом деле дружбы между Полиной и Еленой не было.
У Полины Дибровой же новый путь!
Полина Диброва же на фоне Елены Товстик выглядит мудрой понимающей женщиной, излучающей оптимизм. Недавно в своих соцестях она обратилась к хейтерам и призвала их перестать писать гадости о ее пока еще супруге Дмитрии Диброве.
Полина Диброва. Фото: Сергей Булкин/ Global Look Press
Она отметила, что для нее Дмитрий – друг, наставник и любимый человек. И их история любви уникальна, она настоящая и красивая.
"Она честно началась и честно завершается. Я с огромной благодарностью отношусь к нему. Я впечатлена мужской силой этого человека. Сила в молчании", — написала она в соцсетях.
Также Полина добавила, что теперь у нее новый путь, потому что она так решила, чувствует и так хочет.
Конец красивой сказке?
Что и говорить, история Дибровых, о которых мы читаем уже практически месяц, стала напоминать фильм с лихо закрученным сюжетом или спектакль, или шоу. Называйте, как хотите.
В собственной жизни нам не всегда хватает интересных сюжетов. А тут каждый день – повод обсудить семейную драму Дибровых, забыв о собственных неурядицах. Кажется, что и они сами не против публичности их разрыва, поскольку даже из драмы можно извлечь свою выгоду.
В кулуарах говорят, что на фоне развода гонорары Дмитрия Диброва выросли вдвое. Дибров уже приглашен на премию "Люди года", которая состоится в сентябре. Да и Женский клуб Полины сам себя не окупит, шутят в Интернете.
Ну и не надо быть оракулом, дабы предположить, что и супругу телеведущего теперь будут чаще звать на светские мероприятия. Журналисты ведь полетят к обоим как мотыльки на яркий свет.
Дмитрий и Полина Дибровы с сыном. Фото: Сергей Булкин/ Global Look Press
Однако спектакль, вероятно, уже подходит к концу… (Если, не дай Бог, что-то не учудит Елена Товстик, которая сейчас находится в тяжелейшем эмоциональном состоянии). Роман недавно слил видео, где его младшая дочь устроила истерику. Якобы мать не отпускает ее к отцу... Какой-то трагифарс!
Почему же некоторые, в частности автор этих строк, испытывают грусть? Потому что история Дмитрия и Полины Дибровых напоминала красивую сказку. Богатый влиятельный мужчина влюбился в девушку из обычной семьи, вывел ее в люди, подарил роскошную богатую жизнь в огромном доме, возил в путешествия, знакомил с интересными личностями, делился знаниями, прививал хороший вкус в отношении кино, музыки и литературы. Их семья считалась одной из самых крепких в публичном поле. А потом все резко закончилось!
И мы понимаем, что в этом мире стабильности нет, как говорил персонаж фильма "Москва слезам не верит", что все рано или поздно подходит к финалу. Пушкин писал: "Над вымыслом слезами обольюсь". Но нет, мы грустим (плачем – это громко сказано) над собственной судьбой, примеряя происходящее на себя.
Особенно те, кто, например, находятся в отношениях с мужчиной намного старше, по интеллекту напоминающего Дмитрия. Это непросто, но интересно!
А жить, наверное, нужно одним днем, наполняя его радостью и заботой о близком человеке. И все же на всякий случай держаться подальше от сомнительных подруг…
