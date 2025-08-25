Что сказала Диброва о дружбе с Еленой Товстик: "Хочу завершить все догадки"

Полина Диброва впервые прокомментировала свою связь с Еленой Товстик. Она дала понять, что вот уже больше девяти лет не общается с женой миллиардера Романа Товстика.

"Вы задаете много вопросов. Хочу завершить все эти догадки и домыслы. Первая порция. Накидываете следующие. Елена Товстик ваша подруга? Практически 9 лет мы не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик с начала 2017 года", — отметила Полина.

Разве не встречала из роддома?

Зато адвокат Катя Гордон, которая будет представлять на суде интересны жены Товстика, утверждала, что Полина встречала Елену из роддома. И вела себя Диброва так, будто являлась важной частью семьи. Не зря Товстики сделали ее крестной мамой одного из шести своих детей.

"Полина, это крысиная жизнь", — заявляла Гордон.

Общается только с крестником

Диброва дала понять, что не имеет никаких связей с Еленой. Но зато она общается с сыном Товстик на правах крестной матери.

"Но с 2017 года общалась я только с крестником, которому сейчас 12 лет", — приводит Starhit слова Полины.

В окружении Дибровой говорили, что именно Роман Товстик убедил ее признаться во всем мужу. Дмитрий Дибров узнал о романе жене около полугода назад. Хотя с миллиардером Полина якобы встречалась уже год. Также модель хотела сохранить свой брак. Даже обращалась к семейному психологу. Но чувства к Товстику оказались сильнее.

Примечательно, что семью миллиардера Полина знает уже много лет, с 2012 года. Писали, что Елена Товстик даже состояла в женском рублевском клубе Дибровой. Но жена шоумена заверила, что это не так. Она перестала общаться с Еленой задолго до того, как был создан ее клуб.