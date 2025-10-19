Екатерина Стриженова рассказала о венчании с мужем: "Слабо понимала, что я наделала"

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова отмечает годовщину венчания с мужем, режиссером и продюсером Александром Стриженовым. Она призналась, что в тот момент просто поддалась на уговоры любимого человека. И совершенно не понимала, чем это может для нее обернуться.

Когда обвенчались Стриженовы?

Екатерина Стриженова в телеграм-канале рассказала, что 19 октября — особая дата в их с Александром Стриженовым истории любви. В этот день 38 лет они обвенчались. Стриженова призналась, что не давала себе отчета в происходящем, а просто последовала за возлюбленным.

"Теперь ты от меня никуда не денешься", — сказал мой будущий муж после того, как отец Валериан нас обвенчал! И случилось это 38 лет назад, за неделю до свадьбы. Честно скажу, я, девочка-комсомолка, тогда слабо понимала, что я наделала. Я согласилась на венчание, потому что мой любимый на этом настаивал, говорил, что без этого никак. А я просто была влюблена безмерно и верила каждому его слову! Что изменилось за это время? Комсомола нет, Бог есть, я за любимым мужем. Словам его верю, (но не всем)", — поделилась Екатерина Стриженова.

Крепкий брак Стриженовых

Екатерина и Александр Стриженовы познакомились и закрутили роман еще в школьном возрасте. Юношеская влюбленность переросла в настоящее чувство. Их союз считается одним из самых крепких среди знаменитостей.

У Стриженовых две дочери и трое внуков. Правда, и в этом безоблачном браке случались размолвки. Екатерина Стриженова однажды так обиделась на мужа, что в итоге они расстались.

Александр не встретил Екатерину со съемок. Она сочла это недопустимым. И ушла от мужа на целых два месяца. Это было на десятом году их совместной жизни.

Это была первая и последняя размолвка супругов. С тех пор они не расставались. Екатерина и Александр Стриженов всегда вместе и являются мощной поддержкой друг для друга.

