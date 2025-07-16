Как выглядят младшие внуки-близнецы Стриженовых и старший внук Петр Петрович

Младшим внукам Екатерины Стриженовой — близнецам Александру и Георгию — исполнилось два года. По этому случаю Екатерина пожелала сил себе, мужу и родителям мальчиков.

Она подчеркнула, что воспитание двух озорников одновременно — это непростая задача. Но дочь Анастасия и зять, финансист Петр Грищенко, блестяще справляются с ней.

Как выглядят младшие внуки Стриженовых

По словам Екатерины, чтобы растить двойню, нужно иметь железные нервы, гигантское терпение и море любви.

"Настя, как ты выносила наших прекрасных мальчишек по 3 кг и потом родила сама, без кесарево, до сих пор не понимаю как — это настоящий женский подвиг! Но потом оказалось, что это были "цветочки", впереди нас ждали "ягодки": как кормить, как пеленать, как носить, и вообще, когда спать, если их сразу двое и каждый со своими требованиями и хотелками!" — обратилась Екатерина к дочери Анастасии в соцсетях.

Екатерина Стриженова выразила восхищение Анастасией и ее мужем. Она отметила, что раз Бог дал паре испытание в виде близнецов, значит, оно по силу этой семье.