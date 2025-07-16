Как выглядят младшие внуки-близнецы Стриженовых и старший внук Петр Петрович

Екатерина и Александр Стриженовы. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Почему Екатерина Стриженова считает воспитание близнецов тяжелым трудом. Как называет бабушку и дедушку старший внук.

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Младшим внукам Екатерины Стриженовой — близнецам Александру и Георгию — исполнилось два года. По этому случаю Екатерина пожелала сил себе, мужу и родителям мальчиков.

Она подчеркнула, что воспитание двух озорников одновременно — это непростая задача. Но дочь Анастасия и зять, финансист Петр Грищенко, блестяще справляются с ней.

Как выглядят младшие внуки Стриженовых

По словам Екатерины, чтобы растить двойню, нужно иметь железные нервы, гигантское терпение и море любви.

"Настя, как ты выносила наших прекрасных мальчишек по 3 кг и потом родила сама, без кесарево, до сих пор не понимаю как — это настоящий женский подвиг!

Но потом оказалось, что это были "цветочки", впереди нас ждали "ягодки": как кормить, как пеленать, как носить, и вообще, когда спать, если их сразу двое и каждый со своими требованиями и хотелками!" — обратилась Екатерина к дочери Анастасии в соцсетях.

Екатерина Стриженова выразила восхищение Анастасией и ее мужем. Она отметила, что раз Бог дал паре испытание в виде близнецов, значит, оно по силу этой семье.

Анастасия с Георгием и Александром. Фото: соцсети Екатерины Стриженовой

Чем удивляет старший внук Петр Петрович

Также у Стриженовых есть еще один внук, Петр, который родился в 2018 году. В семье его называют Петром Петровичем.

Ведущая Первого канала неоднократно говорила, что рождение внука принесло в их с мужем жизнь особенное счастье. Петр Петрович обращается к звездной чете по именам — "бабушка Екатерина" и "дедушка Александр". И такое обращение очень трогает супругов.

Петр Петрович, несмотря на свой юный возраст, уже разделяет интересы своих знаменитых родственников. А бабушка и дедушка, в свою очередь, стремятся быть не только близкими людьми, но и настоящими друзьями для своего внука.

Старший внук Петр. Фото: соцсети Екатерины Стриженовой

Они вместе ходят на футбольные матчи любимого “Спартака”, в парк аттракционов. Также Александр Стриженов берет внука с собой на рок-концерты, прививая ему любовь к музыке и активному образу жизни.

А вот младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых, Александра, пока не подарила им внуков. Она вышла замуж в 2023 году за своего давнего поклонника, бизнесмена Антона Чурекова.

Но все еще впереди!

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