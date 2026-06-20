Егор Бероев и его молодая жена Анна Панкратова устали от травли

Одним из центральных событий вечера стало появление Егора Бероева. Актер привез на фестиваль драматический сериал «Марик» — историю о враче, вернувшемся с фронта. Вместе с ним на мероприятие приехала его супруга Анна Панкратова.

Пока 48-летний режиссер общался с журналистами, 21-летняя актриса наблюдала за ним со стороны.

Показательный момент: пара принципиально не стала позировать для совместных фотографий. В кадр Анна попала только в составе всей съемочной группы. Такое решение объясняется просто — супруги стараются не провоцировать лишние обсуждения вокруг своего союза.

Свадьба Бероева и Панкратовой, которая состоялась в феврале 2026 года, вызвала волну критики и слухов. Разница в возрасте (актер старше избранницы на 27 лет) стала главной мишенью для хейтеров. Некоторые психологи и коллеги уже публично предрекли паре скорый развод.

Стоит напомнить предысторию. Егор Бероев и Ксения Алферова, которых долгие годы считали образцовой парой, официально расстались в начале 2026 года.

Сам актер признался, что фактически они жили раздельно с 2022-го. Вскоре появилась информация о его новом браке с выпускницей хореографического колледжа Анной Панкратовой.

Девушка сыграла главную роль в фильме Бероева «Кукла» — именно на съемках, по слухам, и завязались их отношения. Сейчас Панкратова свела общение с бывшими друзьями и не афиширует личную жизнь в соцсетях.