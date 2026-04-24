«Скрепили свои отношения с Анной»: Егор Бероев впервые подтвердил, что женился в феврале

Актер и режиссер Егор Бероев наконец-то пролил свет на свои отношения с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Он подтвердил, что женат на актрисе своего фильма «Кукла».
Егор Бероев раскрыл правду о своем статусе. Он дал понять, что делал все поэтапно. Сначала ушел от жены Ксении Алферовой, потом оформил официально развод с ней. И только потом позволил себе вновь пойти в ЗАГС с юной возлюбленной.
«В ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026-ом году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной», — рассказал Егор Бероев в беседе с KP.RU.
Егор Бероев и его жена Анна Панкратова.
Ранее Егор Бероев дал понять, что его раздражают вопросы о свадьбе с Анной Панкратовой. Он назвал сообщения о второй женитьбе слухами.
