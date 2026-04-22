"Становится невыносимо": Бероев прервал молчание о разводе с Алферовой

Егор Бероев впервые подробно рассказал о причинах расставания с Ксенией Алферовой. Актер подчеркнул, что решение было взвешенным и созрело задолго до публичного объявления. Бероев объяснил, почему решил написать тот самый пост о разводе в личном блоге.

Планомерное решение: когда все началось

Егор Бероев подтвердил, что разрыв с Ксенией Алферовой не стал внезапным шагом — он осознанно шел к этому решению. Еще в ноябре 2022 года артист принял решение переехать и начать самостоятельную жизнь.

"У меня есть моя новая жизнь, которая началась в двадцать втором году. Безусловно, вопрос развода — он всегда болезнен. Всегда. Потому что люди, в особенности те, кто жил долго вместе, и, более того, это известная пара, расстались. Конечно, набежала куча бесов, которые стали радоваться этому. Ну, это нормально, это нормально", — сказал Бероев.

Артист четко обозначил свою позицию относительно обсуждения личной жизни в публичном пространстве. Он подчеркнул, что никогда не стремился выносить семейные вопросы на всеобщее обозрение и не намерен менять эту линию поведения.

Уважительное отношение после разрыва

Несмотря на расставание, Бероев подчеркивает, что по‑прежнему испытывает глубокое уважение к бывшей супруге. Он называет Ксению Алферову близким человеком и акцентирует внимание на том, что она остается матерью его дочери. По словам актера, бывшие супруги поддерживают контакт исключительно ради благополучия ребенка и искренне желают друг другу всего наилучшего, невзирая на возможные публичные комментарии.

Егор объяснил, что после обнародования информации о расставании он призвал аудиторию проявить такт и понимание. Однако, как отметил артист, волна негатива в интернете не утихла, из‑за чего пара приняла решение больше не делать громких заявлений и не развивать эту тему в публичном поле.

"Вот бесы набежали и стали тюкать. Я подумал: мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня. Я взял ответственность в своем посте за то, что я расстался. Это важно для христианского брака — мы несем за это ответственность. Вот я беру ее на себя. Вы знаете, так в жизни бывает: люди разводятся, но не договорились. По‑разному видят вещи какие‑то. Иногда это накапливается и становится невыносимо", — объяснил Егор Бероев.

Перспективы будущего

В завершение Бероев поделился мыслями о будущем. Он отметил, что жизнь идет своим чередом: его дочь готовится к поступлению в вуз. Актер признал, что сохранить теплые человеческие отношения с Ксенией на данный момент не удалось, но не исключает, что со временем ситуация может измениться. И когда страсти поулягутся, они с Алферовой смогут спокойно поговорить и даже поработать вместе.

Егор Бероев после развода уже наладил личную жизнь. Не так давно он женился на молоденькой балерине Анне Панкратовой. С девушкой он познакомился, когда искал актрису на роль в своем фильме "Кукла".

По материалам "Москва 24"

