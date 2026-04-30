48-летний Егор Бероев впервые вышел в свет с молодой женой

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма Егора Бероева «Кукла», который стартует в прокате с 30 апреля. Для актера это режиссерский дебют.

Как Егор Бероев нашел Анну Панкратову на главную роль в фильме «Кукла»

Благодаря кастингу на главную роль он познакомился с балериной Анной Панкратовой, которая стала его женой в феврале этого года. На премьере пара впервые появилась вместе как муж и жена.

Бероев признался «Комсомольской правде», что пересмотрел 250 кандидаток, но понял — нужно искать среди балерин, привыкших к тяжелым нагрузкам и владеющих актерскими навыками.

По словам Егора Бероева, в школе классического танца он увидел Анну и сразу сказал: «Это она». Пробы подтвердили, что в девушке сочетаются невероятная глубина и драматизм.

Егор Бероев: «Я благодарен моей жене Анне за то, что прошла этот путь со мной»

А уже представляя картину на сцене, Егор Бероев впервые высказался об Анне как о своей жене.

«Я благодарю главную героиню Анну Панкратову за ее талант, за профессионализм, за все то настоящее, что ты привнесла в свою работу. За твое стремление, за твое отношение к работе. Я благодарен моей жене Анне за то, что прошла этот путь со мной. Душа в душу. Поддерживая меня, веря в меня. Спасибо тебе!» — сказал актер и режиссер.

По сюжету ленты 18-летняя девушка Надя из Ростовской области случайно становится причиной смерти своего парня, получает 6 лет колонии и рожает в тюрьме дочь.

А уже выйдя на свободу, она пытается найти ребенка, которого, вероятно, по ошибке отдали на удочерение.

