Джигурда не сдержался и выдал о Долиной: "Заманчиво квакала о погоде в доме"

За что хейтят Долину?

На Ларису Долину в конце ноября обрушился жесткий хейт, который не утихает и по сей день. Певица продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей матери-одиночке Полине Лурье. А через какое-то время Долина пришла в суд и потребовала аннулировать сделку.

Свое решение Лариса Александровна мотивировала тем, что действовала под давлением мошенников и не отдавала отчета своим действиям. Долиной вернули и квартиру, и миллионы. А ни в чем не виноватая Полина Лурье лишилась всего.

Лариса Долина уже несколько дней хранит молчание, чем только повышает градус недовольства граждан. Но уже в эту пятницу певица выступит на ТВ. В эфире программы 'Пусть говорят' Первого канала Лариса Долина донесет до общественности свою версию событий.

Как отменяют Долину

На недовольство граждан уже отреагировало телевидение. Первый канал отменил показ десятого сезона шоу 'Три аккорда', в котором участвовала Лариса Долина. Премьерный выпуск должен был выйти в эфир 7 декабря. Но вместо этого покажут повтор восьмого сезона проекта.

Компании Ларисы Долиной было отказано в участии в конкурсе на получение государственного гранта в 76,6 млн рублей. От выступления Долиной в новогоднюю ночь отказался ресторан 'Кафе Пушкинъ'. Вместо Ларисы Долиной публику будет развлекать Анжелика Варум.

