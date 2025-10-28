Джиган проигнорировал заседание суда по разводу с Самойловой

В одном из судов Москвы состоялось предварительное заседание по делу о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Но на беседу явилась только одна сторона. А именно Оксана Самойлова.

Что сказала Оксана Самойлова о Джигане

Джиган вместо себя прислал в суд своего представителя. А вот Оксана Самойлова так поступать не стала. Она лично пришла в суд. Журналистам мать четверых детей заявила, что и не ждала от Джигана ничего другого.

"Джигану нужно повзрослеть, это не происходит за день, за два. Я уже 17 лет ждала", — цитирует Оксану Самойлову Super.ru.

Она рассказала, что не видела Джигана уже больше месяца. Их финальное рандеву состоялось 20 сентября. Что касается четверых детей пары, то они проводят время то с мамой, то с папой.

Джиган хочет помириться с женой

Оксана Самойлова заявила, что их развод с Джиганом — не пиар-акция. Все по-настоящему. Вместе с тем она дала понять, что готова простить Джигана, если тот повзрослеет.

Джиган же спит и видит, что помирится с Оксаной и они вновь будут счастливой семьей. Адвокат Самойловой заявил журналистам у здания суда, что представители Джигана попросили суд дать три месяца на примирение. Сторона Оксаны Самойловой ходатайствовала перед судом о том, чтобы бракоразводный процесс был закрытым.

Оксана Самойлова в первые дни октября подала заявление на развод с Джиганом. Она призналась, что ужасно себя чувствует из-за разрыва с мужем. Оксана делилась, что устала быть идеальной во всем и терпеть выходки мужа.

Интересы Джигана в бракоразводном процессе с Оксаной Самойловой представляет известный адвокат Сергей Жорин.

А вы как думаете, Джиган и Самойлова разведутся или все-таки помирятся? Ответьте в комментариях.