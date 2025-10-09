Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом

Оксана Самойлова решилась на отчаянный шаг. Она продемонстрировала готовность расстаться с мужем, рэпером Джиганом. Что же произошло?

Развод Самойловой и Джигана

Как сообщает телеграм-канал Mash , Оксана Самойлова подала в суд заявление на расторжение брака с рэпером Джиганом. К новости прилагается скрин со страницы суда с указанием даты подачи документа. Самойлова обратилась в суд в минувший понедельник, 6 октября. Пару ждет сначала предварительное заседание.

Потом супругам дадут месяц на примирение. Это уже не первая попытка пары расторгнуть брак. В 2020 году Самойлова и Джиган подавали заявление в суд, а потом не явились на заседание и прожили еще пять лет. Но в мире и согласии ли?

Сколько прожили вместе Самойлова и Джиган?

Оксана Самойлова и Джиган вместе с 2010 года. Пара поженилась в декабре 2012-го. У Самойловой и Джигана три дочери и сын.

Оксана не скрывала, что они с Джиганом спят в разных спальнях. Она объясняла это тем, что у них разные графики. В одной кровати супруги проводили время только на отдыхе.

Как Самойлова намекала на развод?

Оксана Самойлова непрозрачно намекнула на проблемы в семье. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена с мамой. Самойлова жаловалась родительнице на трудную жизнь.

Оксана рассказала, что ее никогда не любили. Семья требовала, чтобы она была идеальной во всем. И она очень устала быть сильной.

Почему Самойлова подала на развод?

Оксана Самойлова устала терпеть выходки мужа. На днях в Сети появилась информация, что Джигана видели в обществе очаровательной незнакомки. Самойлова много раз прощала мужу измены. Джиган умеет вымаливать у нее прощение. Но по какому сценарию все будет развиваться на этот раз, неизвестно.

А вы как считаете, разведутся Самойлова и Джиган или нет? Ответьте в комментариях.