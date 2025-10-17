Джиган покинул Россию на фоне слов Самойловой о разводе с ним

Рэпер Джиган решил, что ему нужно побыть одному перед разводом с Оксаной Самойловой. Музыкант покинул Россию, в то время как его жена и дети остались в Москве. Куда отправился Джиган зализывать душевные раны?

В какой стране находится сейчас Джиган

В личном блоге Джиган публикует видео, давая понять, что находится в Израиле. Он покинул Россию на фоне заявлений Оксаны Самойловой о разводе с ним. Многодетный отец транслирует, что у него плохое настроение.

В кадре он позирует во всем черном. На черном джипе Джиган едет по темным улицам Тель-Авива. А фоном к видео он ставит очень грустную музыку. Все указывает на то, что в жизни Джигана наступила черная полоса.

Оксана Самойлова и ее слова о разводе

Несколько дней назад стало известно, что Самойлова подала заявление на развод с Джиганом. По некоторым данным, она все же устала терпеть постоянные измены мужа. Не так давно Джигана видели в обществе шикарной незнакомки.

Публика не очень-то поверила в развод. Это семейство уже не раз устраивало скандалы и шоу, демонстрируя желание развестись. Но на деле Джиган и Самойлова мирились и продолжали жить вместе.

На этот раз, по словам Самойловой, она настроена решительно. Во время вечеринки Ольги Бузовой Оксана подтвердила, что она и Джиган разводятся. И опровергла, что делают они это ради пиара реалити-шоу. Мол, оно и так снимается и раскрутка ему не нужна.

Оксана призналась, что и ей, и мужу тяжело. Ведь они семнадцать лет вместе. У пары четверо детей.

"Конечно, переживаю. 17 лет — это не один день и даже не один год. Говорят, это пиар? Реалити-шоу мы правда снимаем, но там пиар и не нужен будет", — делилась Самойлова на девичнике Бузовой.

А вы как считаете, Самойлова и Джиган играют на публику или все-таки реально разводятся?