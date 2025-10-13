Яна Чурикова усомнилась в разводе Джигана и Самойловой: "Люди построили такую мощную империю"

На днях российскую общественность всколыхнула новость о намечающемся разводе рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) и блогера Оксаны Самойловой. Оксана сама подала на развод с певцом.

Однако в кулуарах гуляет версия, что новость о разрыве может быть прогревом перед новыми проектами звездной пары. Вот и телеведущая Яна Чурикова также посоветовала журналистам не делать поспешных выводов и подождать развития событий.

Об этом шла речь в кулуарах полуфинала конкурса молодых авторов и исполнителей "Музыкастинг". Победитель конкурса в качестве приза получит шанс запустить свой авторский трек в ротацию на "Новом радио".

Однако вернемся к Яне Чуриковой. Она призналась, что новость о разладе в семье Джигана и Оксаны Самойловой заполонила все ее телеграм-каналы. И между делом спросила представителей СМИ, почему они так активно следят за происходящим в звездной семье.

"Интересно", — лаконично ответили журналисты.

Яна Чурикова о Джигане и Самойловой: "Абсолютно искренне восхищаюсь этой парой"

"Воот! Это означает, что эта семья выстроила свой медийный бренд и личный бренд каждого участника таким образом, что людям, которым должно быть все равно, им не все равно. Это настоящее мастерство! — воскликнула Яна Чурикова, услышав признание представителей СМИ. — Я абсолютно искренне восхищаюсь этой парой, потому что в течении стольких лет люди действительно построили такую мощную империю. Но все-таки подождем развитие событий…"

— И Оксана Самойлова своим примером показывает, как можно успешно совмещать карьеру и личную жизнь. А как у вас обстоит с этим делом?

— Я очень плохо совмещаю карьеру и личную жизнь.