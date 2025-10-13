Яна Чурикова усомнилась в разводе Джигана и Самойловой: "Люди построили такую мощную империю"

На днях российскую общественность всколыхнула новость о намечающемся разводе рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) и блогера Оксаны Самойловой. Оксана сама подала на развод с певцом.
Однако в кулуарах гуляет версия, что новость о разрыве может быть прогревом перед новыми проектами звездной пары. Вот и телеведущая Яна Чурикова также посоветовала журналистам не делать поспешных выводов и подождать развития событий.
Об этом шла речь в кулуарах полуфинала конкурса молодых авторов и исполнителей "Музыкастинг". Победитель конкурса в качестве приза получит шанс запустить свой авторский трек в ротацию на "Новом радио".
Однако вернемся к Яне Чуриковой. Она призналась, что новость о разладе в семье Джигана и Оксаны Самойловой заполонила все ее телеграм-каналы. И между делом спросила представителей СМИ, почему они так активно следят за происходящим в звездной семье.
"Интересно", — лаконично ответили журналисты.
Яна Чурикова о Джигане и Самойловой: "Абсолютно искренне восхищаюсь этой парой"
"Воот! Это означает, что эта семья выстроила свой медийный бренд и личный бренд каждого участника таким образом, что людям, которым должно быть все равно, им не все равно. Это настоящее мастерство! — воскликнула Яна Чурикова, услышав признание представителей СМИ.
— Я абсолютно искренне восхищаюсь этой парой, потому что в течении стольких лет люди действительно построили такую мощную империю. Но все-таки подождем развитие событий…"
— И Оксана Самойлова своим примером показывает, как можно успешно совмещать карьеру и личную жизнь. А как у вас обстоит с этим делом?
— Я очень плохо совмещаю карьеру и личную жизнь.
Яна Чурикова: "Обожаю открыть портал в преисподнюю"
— В одном из интервью вы говорили, что расставались с мужчинами по причине своего властного характера. А сейчас вы изменились?
— Вы знаете, я развлекаюсь тем, что иногда перечитываю свои старые интервью. Господи, сколько же ерунды я несла в начале своей карьеры. Поэтому лучше вы меня не слушайте. Пусть каждый попробует разобраться со своим конкретным случаем.
Я уже даже перестала давать советы подругам. Это для меня уже нерабочая история. Люди все равно наступят на свои грабли и сделают личные ошибки. Но с другой стороны, всегда интересно почитать: а что там у этой? а у этой что?
Комментарии под такими статьями — это просто отдельный вид искусства. Обожаю открыть портал в преисподнюю. Только ради этого стоит писать эти статьи.
Яна Чурикова: "С возрастом все чаще думаешь о том, что спортзал пропускать нельзя"
— Как вам удается так хорошо выглядеть? Раскройте секрет, пожалуйста…
— Господи, да нет никаких секретов. Просто с возрастом все чаще думаешь о том, что все-таки спортзал пропускать нельзя. Это грустно, но халявы не будет. Это я уже поняла.
Думаю, что я на свой возраст выгляжу ok. Но со страхом полагаю, что дальше вообще нельзя пропускать спортзал. Если сейчас я могу позволить сказать себе: "Что-то я заработалась", то дальше спорт должен присутствовать в жизни на регулярной основе.
Это, правда, важно — узнать свой организм, понять, как он работает. То, что нам в детстве рассказывали на уроках биологии, это, конечно, очень полезно, но мы это забываем, выходя за пределы класса.
А там очень много важного и нужного для того, чтобы то, что мы привыкли добиваться методами косметологии и хирургических вмешательств, можно сохранить, просто занимаясь в спортзале. Но в целом у каждого свой путь.
— А как вы относитесь к современной косметологии?
— Очень хорошо.
— А сами какими процедурами пользуетесь?
— Микроигольчатый (RF) лифтинг и плазмалифтинг. Это то, что я делаю и не скрываю этого. Вы спросили — я ответила.
