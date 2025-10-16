Оксана Самойлова страдает из-за развода: "Когда по-старому больше не можешь"

Оксана Самойлова официально начала процесс развода с Джиганом — в начале октября в Мосгорсуде зарегистрировали ее заявление о расторжении брака. Хотя сами супруги никак это не комментируют, в Сети уже вовсю обсуждают их расставание.

В своих соцсетях Оксана опубликовала загадочный пост:

«Той самый период в жизни, когда по-старому больше не можешь, а по-новому еще не знаешь как».

Видео, где она гуляет с детьми на своей ферме, многие восприняли как подтверждение семейного кризиса.

Это уже не первый раз, когда пара оказывается на грани разрыва. За 13 лет совместной жизни они несколько раз расходились, но всегда мирились. Особенно сложным был период в 2020 году, когда после рождения сына Давида Джиган столкнулся с проблемами зависимости и проходил реабилитацию. Тогда Оксана его поддержала, но, судя по всему, текущая ситуация оказалась серьезнее.

В шоу-бизнесе к новости отнеслись скептически. Ксения Собчак, например, предположила, что это может быть пиар-ход.

Подливает масла в огонь и недавняя активность Самойловой в соцсетях. После долгого перерыва она неожиданно возобновила Telegram-канал, разместив видео с намеком на будущее рекламное сотрудничество. Это вызвало вопросы у подписчиков — не связано ли возобновление активности с историей о разводе.

А вы верите в развод парочки? Или они всех пытаются разыграть?