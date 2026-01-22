Лурье готовит новый иск против Долиной: что она задумала

Громкая история с квартирой 70-летней Ларисы Долиной получает продолжение. Покупательница недвижимости певицы Полина Лурье не собирается ставить точку и готовится к новым судебным разбирательствам. Чего добивается Лурье?

Новый иск и требования Полины Лурье

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье готовится к новым судебным разбирательствам с певицей. Об этом рассказала адвокат девушки Светлана Свириденко.

По словам юриста, они подадут новый иск к певице. Со знаменитости будут взыскивать издержки, которые понесла Лурье во время споров из-за скандальной квартиры.

"Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат", — сказала Свириденко.

Адвокат Лурье добавила, что новых судебных разбирательств можно будет избежать, если получится договориться с Ларисой Александровной о выплате компенсации. При этом Свириденко практически уверена, что миром с Долиной решить вопрос не получится.

"При таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся… Здесь все непредсказуемо", — добавила адвокат.

20 января Лурье получила заветные ключи от квартиры, которую приобрела еще в 2024-м году. Полина тут же сменила замки. И теперь Долина больше никогда не сможет попасть в свои бывшие апартаменты в Хамовниках.

Долина страдает?

Лариса Долина из-за скандала с квартирой пострадала материально. Концерты певицы почти повсеместно отменяют. Люди не покупают билеты на ее выступления.

Накануне Лариса Александровна лично обратилась к поклонникам. Она заявила, что очень любит их и ценит, и дорожит буквально каждым. Так Долина пытается зазвать зрителей на свой концерт в Домодедово.

По материалам Aif.ru

А вы как считаете, Лурье права, подавая новый иск против Долиной? Ответьте в комментариях.