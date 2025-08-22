"Достаточно серьезно": Киркоров заговорил о своей болезни после падения на 'Новой волне'

Поп-король Филипп Киркоров сделал заявление о своей болезни. Певец дал понять, что все достаточно серьезно. Киркоров признался, что проходит лечение.

Чем болен Филипп Киркоров

После эпичного падения Филиппа Киркорова на сцене 'Новой волны' все забеспокоились о состоянии здоровья знаменитости. За кулисами Киркоров подтвердил, что тяжело болен. Филипп напомнил, что когда-то уже озвучивал свой диагноз.

"Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет, потому рука очень плохо заживала", — цитирует kp.ru Филиппа Бедросовича.

Киркоров дал понять, что успешно совмещает лечение с выступлениями. Уровень медицины сегодня таков, что это вполне возможно. При этом Филипп очень переживает за свое состояние.

"Болезни, ну болезни все переживают достаточно серьезно, потому что это болячки", — добавил певец.

Образ жизни Филиппа Киркорова

В связи с проблемами со здоровьем Филиппу Киркорову пришлось несколько пересмотреть свой образ жизни. Он занимается спортом. И старается правильно питаться.

"Это, конечно, противно есть по утрам каши, но что делать… Приходится", — поделился Киркоров.

Кстати, за последнее время Филипп Бедросович поправился на семь килограммов. И это ему отчаянно не нравится. Еще недавно он весил 90 килограммов, а сейчас в нем 97.

Что случилось с Киркоровым на 'Новой волне'

Филипп Киркоров в первый же день на фестивале наделал много шума. Он упал во время выступления на сцене. Киркоров исполнял свой хит 'Фиолетовая вата'.

По сценарию, во время выступления Киркоров поднимался по двигающейся лестнице. Но в какой-то момент он оступился и покатился кубарем вниз. Его тут же подхватили танцоры.

Киркоров продолжил петь. К своему падению он отнесся спокойно. Поп-король заявил, что во время шоу бывает всякое.

Проблемы со здоровьем Филиппа Киркорова

Сахарный диабет второго типа у Филиппа Киркорова обнаружили весной. Он тогда получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Рана долго не заживала.

Врачи заподозрили у Киркорова серьезную болезнь. Было проведено обследование. И оно подтвердило наличие у Филиппа Бедросовича диабета.

Киркоров тогда прерывал выступления. Он проходил курс лечения. А затем начал вновь выходить в свет и выступать.

Но сейчас у Филиппа Бедросович вновь обострились проблемы со здоровьем. Он жалуется на постоянную жажду, ватные ноги и слабость. Не исключено, что все эти нюансы и привели к его падению на сцене.