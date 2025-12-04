Адвокат Лурье, потерявшей 112 млн из-за Долиной: "Возможно заключение мирового соглашения"

Адвокат Полины Лурье рассказал, что пытался уладить конфликт с Ларисой Долиной до суда. Но у него ничего не вышло. Ни Долина, ни ее представители на связь с матерью-одиночкой, купившей у звезды квартиру, не вышли.

Адвокат Лурье о попытках заключить мировое соглашение

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко прокомментировала скандальную историю с Ларисой Долиной, пострадавшей в которой оказалась ее клиентка. Правозащитница рассказала, что звезде предлагалось пойти по пути заключения мирового соглашения. Но ответа от нее до сих пор нет.

"На любой стадии судебного процесса возможно заключение мирового соглашения. Мы в самом начале это предлагали. Но ответа ни от нее (Ларисы Долиной. — Прим. ред.), ни от представителей Полине не последовало", — сказала Свириденко.

Что произошло

Полина Лурье — та самая мама-одиночка, купившая за 112 млн рублей квартиру в Хамовниках у Ларисы Долиной. Во время сделки певица наотрез отказалась предъявлять документы о своей вменяемости. Она же знаменитость!

А после получения денег от покупательницы Долина пошла в суд и заявила, что на нее оказали давление мошенники, и она не осознавала, что делает. Договор купли-продажи был признан недействительным. Долиной вернули и квартиру, и деньги.

А в стране поднялась волна праведного гнева. От певицы требуют вернуть деньги Полине Лурье, ведь та не виновата, что Лариса Александровна поддалась на уговоры мошенников. Но Долина пока молчит.

Ожидается, что певица даст первый комментарий по поводу сложившейся ситуации 5 декабря. Она выступит в эфире одного из телеканалов.

Многие известные люди, знающие Долину, не верят в то, что мошенники могли обвести певицу вокруг пальца. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Долина — не тот человек, которого легко обмануть. Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что на концертах Лариса Долина ведет себя вполне вменяемо.

По материалам News.ru

