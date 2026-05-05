Дочь Захарова ответила Распутиной: «Как опухоль влезла в семью»

Нелли Захарова, дочь бизнесмена Виктора Захарова, высказалась о певице Маше Распутиной, которая много лет состоит в отношениях с ее отцом, а в 2025 году официально вышла за него замуж.

Поводом для откровений стало судебное разбирательство вокруг элитного коттеджа в Подмосковье. Маша Распутина обратилась в Верховный суд, чтобы отстоять право жить в доме, который, по ее словам, достался ей благодаря вложениям в ремонт и благоустройство. Она заявила, что не собирается покидать жилье, так как там живет ее старшая дочь Лидия, которая является инвалидом.

Нелли Захарова в ответ обвинила певицу в лицемерии. Она считает, что о дочери-инвалиде Распутина вспомнила только сейчас, когда ей понадобилась жалость общественности.

«О Лиде они вспомнили сейчас, потому что она им понадобилась. Якобы у них инвалид дочь, кричали — не забирайте дом, хотя его никто не забирает!» — возмутилась Нелли в эфире.

Нелли прямо назвала певицу разрушительницей семьи и сравнила с опухолью. По ее словам, из-за Распутиной пострадали все — и она сама, и ее мать Елена Захарова, и другие дети.

«Мы все четыре жертвы. У нас искалечены жизни паразитом. Она как опухоль влезла в семью, пустила корни отравляющие и просто уничтожила все нам, своим детям», — жестко ответила Нелли.

Она добавила, что ее отец, Виктор Захаров, из-за Распутиной «из достойного и авторитетного мужика сделался пенсионером убогим».

Нелли усомнилась, что у Лидии действительно есть психическое заболевание — о нем Распутина говорит в каждом интервью. Когда женщина только переехала в особняк, с ее дочерью все было в порядке.

«Когда Распутина переехала в наш коттедж, то сначала Лида жила в комнате моей мамы. Помню, развита была, с ребятами познакомилась», — вспоминает Нелли.

По ее словам, к Лидии в доме относились плохо. Маша просила называть ее не мамой, а просто Машей — якобы это делало ее старше в глазах других людей. Саму же Нелли наоборот заставляли звать певицу мамой.

«Однажды я была на ужине, где Лида обслуживала гостей — подносила тарелки. Она не сидела за общим столом. Это не про отношения мамы и дочки», — заявила Нелли.

Маша Распутина (настоящее имя — Алла Агеева) — советская и российская эстрадная певица, популярная в 1990-х годах. Она состоит в отношениях с предпринимателем Виктором Захаровым с 1999 года. Однако официально брак был зарегистрирован только в 2025 году, когда певице был 61 год, а ее избраннику — 70. До этого Захаров был женат на Елене Захаровой.

Имущественный спор между Еленой Захаровой, Виктором Захаровым и Машей Распутиной длится несколько лет. В 2025 году суд взыскал с Виктора Захарова 70 миллионов рублей в пользу бывшей супруги, после чего он и Елена были признаны банкротами.