"80% дома — мое": Маша Распутина высказалась о суде за рублевский особняк

На этот раз речь идет не о песнях, а о доме в Подмосковье, который она считает своим семейным гнездом. Бывшая жена ее мужа Виктора Захарова через суд пытается отобрать у артистки эту недвижимость. И Распутина не собирается сдаваться.

В беседе с изданием "МК" певица эмоционально заявила, что именно она создавала уют в особняке, а не та женщина, которая сейчас претендует на него.

"Я этот дом ремонтировала, я в него вкладывала свои деньги. 80% всего, что есть в этом доме — это все от меня. Мой заработок. Мебель покупала, я создавала себе гнездо загородное", — посетовала Распутина.

Для артистки это не просто недвижимость. Здесь живет ее дочь с инвалидностью, для которой переезд может стать настоящей трагедией.

Судебный конфликт: 70 миллионов на кону

История тянется не первый год. В 2023 году суд отказал бывшей жене Виктора Захарова в разделе имущества. Но спустя два года решение отменили, и теперь с мужа певицы взыскали 70 миллионов рублей в пользу экс-возлюбленной.

Сам Захаров и его бывшая жена признаны банкротами. На этом фоне разногласия переросли в борьбу за конкретный дом. По словам Распутиной, женщина считает особняк "чересчур роскошным" и хочет получить именно его.

Четверть века до штампа

Маша Распутина и Виктор Захаров начали отношения в 1999 году. Через год у них родилась дочь Мария. Пара обвенчалась в церкви, но официально брак не регистрировала долгие годы. Лишь в сентябре 2025-го, спустя 25 лет совместной жизни, они решились на официальный шаг.

До встречи с Захаровым певица была замужем за своим первым продюсером Владимиром Ермаковым. От этого брака у нее есть старшая дочь Лидия, родившаяся в 1985 году.

Что дальше

Сейчас Распутина обратилась в Верховный суд. Только эта инстанция может поставить точку в споре о подмосковном особняке, 70 миллионах и претензиях экс-супруги ее мужа. Для певицы это вопрос крыши над головой и спокойной жизни дочери. А для публики — очередной громкий звездный конфликт, в котором деньги, любовь и суды переплелись в один тугой узел.