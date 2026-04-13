"Я считаю себя жертвой": дочь Маши Распутиной пожаловалась на жизнь с родителями

Девушка призналась, что чувствует зависимость от семьи и мечтает о собственном жилье, но не может себе этого позволить.

Мария живет вместе с матерью и отцом, бизнесменом Виктором Захаровым, в двухэтажном доме с сауной, который певица в шутку называет "баней". Однако саму девушку такой формат проживания не устраивает. Она не чувствует себя самостоятельной и мечтает о переезде.

"Я считаю себя жертвой. У меня нет ни квартир, ни машин. Я бы хотела жить отдельно", — поделилась Мария.

По ее словам, мать объясняет невозможность помочь с жильем финансовыми трудностями, связанными с судебными разбирательствами.

"На что мама говорит: "Поскольку сейчас судебные тяжбы, у отца нет такой возможности"", — цитирует дочь певицы.

Работа и доходы

Мария зарабатывает на жизнь фрилансом. Ее ежемесячный доход составляет около 50 тысяч рублей. Этой суммы, по признанию девушки, недостаточно для того, чтобы снимать отдельное жилье и тем более покупать собственную квартиру.

Личная жизнь и отношения с родителями

У Марии есть избранник, который старше ее на 11 лет. Однако родители до сих пор не знакомы с ним. По словам девушки, мать не проявляет интереса к ее окружению и считает, что серьезный разговор о потенциальном зяте возможен только в случае, если дело дойдет до свадьбы.

В целом отношения в семье Мария описывает как поверхностные. Близкие, по ее словам, не интересуются ни ее личной жизнью, ни кругом общения.

Конфликты в семье Распутиной

Напомним, что ранее в СМИ активно обсуждались судебные тяжбы Маши Распутиной и ее мужа Виктора Захарова. Бывшая жена бизнесмена пыталась через суд отсудить часть имущества, включая дом, в котором сейчас проживает семья певицы.

Сама Маша Распутина неоднократно заявляла, что вложила в обустройство этого жилья значительные средства. В 2025 году суд взыскал с Захарова в пользу его экс-супруги 70 миллионов рублей.