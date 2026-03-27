Люди, причинявшие зло, "канули": Распутина на фоне конфликта с экс-женой мужа сделала предупреждение

Певица Маша Распутина четко дала понять, что ее недоброжелателям ничего хорошего в своей жизни ждать не придется. Распутина уверена, что находится под защитой неких высших сил. И люди, пытающиеся причинить ей зло, обязательно получат по заслугам, но не от нее.

Предупреждение от Маши Распутиной

Маша Распутина вполне недвусмысленно заявила, что ее обидчиков всегда поджидала расплата. Об этом говорят наблюдения певицы. За ее карьеру в шоу-бизнесе ей часто вставляли палки в колеса, но она всегда была отмщенной.

"За 35 лет моей песенной, эстрадной деятельности все те люди, которые мне причиняли даже какое-то боковое зло, "канули", — цитирует Машу Распутину MK.RU.

Слова певицы прозвучали на фоне ее разгорающегося конфликта с бывшей женой нынешнего мужа Распутиной Виктора Захарова. Дама сейчас пытается отобрать особняк, в котором живет звезда с семьей.

Борьба за дом

Маша Распутина отдавать дом, в которой вложила много своих сил и денег, не желает. Певица утверждает, что это ее единственное жилье, и намерена его отстаивать. Распутина даже обратилась за помощью к председателю Верховного суда Игорю Краснову. Артистка заверила, что ситуация критическая.

Маша Распутина свою позицию формулирует предельно прямо. Она уверяет, что первая жена Виктора ничего не зарабатывала и сейчас якобы преследует только финансовую цель.

В недавнем интервью Распутина обвинила экс-супругу Виктора Захарова в алкоголизме, заявив, что та постоянно "сидит на стакане".

