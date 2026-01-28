Богомолов ответил выступившим против него актерам: "Это абсурд"

Назначенный ректором Школы-студии МХАТ, режиссер Константин Богомолов дал ответ артистам. Он отреагировал на их послание министру культуры. Что он сказал тем, кто протестует против его ректорства.

Что сказал Богомолов

Режиссер Константин Богомолов спокойно отреагировал на открытое письмо артистов. Он подчеркнул, что ни одно слово, адресованное ему, его не задело. Богомолов сразу обозначил свое отношение к подобному формату общения.

Он заявил, что не является любителем эпистолярного жанра. По словам Богомолова, "все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее".

"Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить "чужим". Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя", — отметил Константин Богомолов.

Отношение к Золотовицкому и преемственность

Константин Богомолов на посту ректора Школы-студии МХАТ заменил Игоря Золотовицкого, который скончался 14 января после борьбы с раком.

Богомолов сделал акцент на том, что с большим уважением относится к Игорю Золотовицкому и намерен сохранить его наследие. Он подробно описал, каким видит идеальный театр и руководство.

"Театр — это и семья, и армия. Это и традиция, и новаторство. Это и прощение каких-то слабостей и супертребовательность. Театр — это очень сложный организм, и театральный вуз в этом отношении не исключение", — заявил постановщик.

Когда стало известно о назначении Богомолова ректором

Константин Богомолов был назначен ректором Школы-студии МХАТ в минувшую пятницу, 23 января. Это сразу вызвало негативную реакцию в театральном сообществе. Выпускники Школы-студии написали письмо на имя министра культуры Ольги Любимовой, заявив в нем, что Богомолов — не их человек.

Актер Валерий Баринов в беседе с Teleprogramma.org отметил, что понимает их возмущение. А Борис Щербаков выразил надежду, что Богомолов на посту ректора долго не задержится, поскольку он руководит еще и двумя театрами.

Богомолов в своем интервью дал ответ и тем, кто переживает за его непомерную занятость. Он заявил, что переживать за него не нужно, работать много Богомолов привык.

По материалам "Известий"

