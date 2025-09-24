Как 16-летний сын Дибровой отреагировал на развод мамы с отцом: "Очень мудрый мальчик"

36-летняя Полина Диброва готовится к разводу с мужем, шоуменом Дмитрием Дибровым. Его модель оставила ради новых отношений с 50-летним миллиардером Романом Товстиком.

Развод Дибровых

До этого события обе семьи дружили, Полина близко общалась с женой Романа, Еленой, и даже стала крестной матерью одного из их сыновей.

Чувства Товстика и Дибровой возникли не так давно. Все это длится меньше года. Но симпатия оказалась настолько глубокой, что оба решили расторгнуть свои браки. Позже Полина активно делилась подробностями расставания с Дибровым.

Реакция сыновей Дибровой на ее развод с их отцом

В подкасте "Здесь (не) судят" она рассказала, что муж поставил ей два условия. Первое — на развод она подаст сама. И второе — поговорит о своем решении с сыновьями. Сначала Полина обсудила свой развод с 16-летним Александром. А потом сказала 12-летнему Федору и 10-летнему Илье. Мальчики отреагировали на расставание родителей по-разному.

Усложняет ситуацию и то, что как на развод с Товстиком отреагировала его жена Елена. Она винит во всем Полину, считая, что та разрушила ее счастья, забрав мужа и стабильную богатую жизнь.

"Они меня поддержали. Они сказали: "Мама, ну, значит, так". Старший Сашка сказал: "Я пока не понимаю до конца. Возможно, я сэмоционирую чуть позже". Он очень мудрый мальчик". Федя как-то спокойно: "Ну, хорошо. Да, так". А Илюшка, он заплакал. Он заплакал, и я увидела в его глазах страх. Он просто не понимал. Ему стало страшно за меня", — призналась Полина.

Также Диброва уточнила, что Товстик не дарил ей дом на Рублевке за 141 млн рублей, как писала светская хроника. Сейчас она арендует дом по соседству с мужем у своей близкой приятельницы. По словам Полины, она может рассчитывать только на себя. Хотя и понимает, что Дибров будет помогать сыновьям финансово и платить ей алименты.