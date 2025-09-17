Почему Диброва решилась рассказать мужу о любви к Товстику: "Я поняла, что живу в обмане"

Полина Диброва не скрывает: она далеко не сразу решилась рассказать мужу о своем новом романе. Модель воспылала чувствами к миллиардеру Роману Товстику. На отдыхе на Сейшелах она поняла, что больше не может обманывать Дмитрия Диброва. И решила выдать ему всю правду. Вот только тот ей не сразу поверил.

Как Диброва призналась Дмитрию в новой любви

По словам Полины, для нее это стало сложным моментом. Дибровой приходилось думать обо всех одновременно. Она хотела сделать легче мужу, своим родителям. Ведь объявление о разводе стало большим ударом для них всех.

"Я поняла в моменте, что живу в обмане. Я начинаю предавать себя. Началось какое-то внутреннее разрушение. До такой степени, что у меня начали происходить несчастные случаи. Я разбила палец очень сильно на Байкале. Со мной стали происходить какие-то незапланированные ситуации. А я по жизни шла легко. Я поняла, что не могу жить в обмане. Я набрала весь воздух в легкие и сказала Диме", — призналась Полина в интервью Лауре Джугелии.

Почему Диброва не хочет съезжаться с Товстиком

При этом, объявив о разводе с мужем, Диброва не стала тут же съезжаться с Романом Товстиком. Сейчас, как выразилась модель, они находятся на небольшом удалении друг от друга. Хотя Елена Товстик утверждала, что именно Полина разрушила ее семью. Настояла на том, чтобы миллиардер подал на развод. При этом получается, что Диброва не спешит жить под одной крышей с бизнесменом, выжидая паузу.

Оказывается, Полина заранее обо всем договорилась с Товстиком. Они решили для начала проработать все внутренние семейные вопросы. И только после этого, если их отношения вообще будут возможны, они с честью и достоинством постоят совместную жизнь. Однако тут же жить вместе в их планы вовсе не входило.

Говорят, что из своего брака Полина вышла с подаренным ей когда-то кабриолетом и без имущества, едва ли "не без трусов". Также Дибров посчитал сумасшествием решение жены уйти от него к другому мужчине. Он до сих пор обижен на Полину.