Дмитрий Дибров впервые вышел на связь после падения и операции

По данным СМИ, происшествие случилось в тот момент, когда Дибров общался с двумя молодыми девушками. Как рассказали очевидцы, телеведущий пригласил незнакомок к себе на Рублевку для обсуждения романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Когда одна из спутниц потерялась в толпе на лестнице, Дибров резко развернулся, оступился на ступенях и кубарем скатился вниз, пересчитав все 16 ступенек.

В 6:30 утра Диброва доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины на лице, а также перелом лучевой кости правой руки.

Первое время он отказывался от операции, написал отказ от медицинского вмешательства и уехал домой. Врачи предупреждали: если не установить пластину, кость срастется неправильно, появятся скованность и постоянная боль, а в худшем случае рука может потерять подвижность.

Однако 23 июня, когда боль усилилась, Дибров тайно вернулся в больницу, стараясь не привлекать внимание журналистов. Ему установили титановую пластину для сращивания костей. Уже к вечеру телеведущего отпустили домой, восстановление займет несколько месяцев.

Навестить Диброва в больнице никто не приехал — ни его возлюбленная, нутрициолог Екатерина, ни другие знакомые. Публично отреагировала только бывшая жена Полина Диброва, которая сообщила, что с Дмитрием все в порядке.

Сам телеведущий, комментируя случившееся по телефону, заявил, что у него «все прекрасно». Он также подтвердил, что действительно рекомендует молодым людям читать Достоевского, но отметил, что вокруг него всегда много поклонниц, которые подходят за советом.