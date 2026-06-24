«Здоровье можно потерять в миг»: директор Диброва рассказал о его состоянии после травмы руки

Ситуация вокруг Дмитрия Диброва остается в центре внимания СМИ: после инцидента на московской вечеринке появились тревожные сообщения о здоровье шоумена. Однако его директор Артур Якобсон поспешил успокоить публику, подчеркнув, что сейчас главное для телеведущего — восстановление, а не возвращение к публичным выступлениям.

Продюсер поделился подробностями о положении дел. Он отметил, что пока невозможно спрогнозировать, когда Дибров снова появится на светских мероприятиях и вернется к работе.

«Честно говоря, всех журналистов я уже проигнорировал на эту тему, ибо это обычная ситуация, когда теряешь голову из‑за женщины, слегка переборщив с алкоголем. Все в порядке. Уверен, восстановление пройдет хорошо. Когда планирует вернуться в работу? Я не врач, чтобы отвечать на такой вопрос. Работа всегда будет, а здоровье можно потерять в миг. Здоровье — приоритет. Пожелаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления», — поделился Якобсон.

Напомним, несколько дней назад Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после падения с лестницы на вечеринке в Москве — он оказался в бессознательном состоянии. В СМИ сообщали о травме головы, но возлюбленная телеведущего опровергла серьезность повреждений, заявив, что у него лишь небольшая царапина. Сам экс‑ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» пока не комментировал свое состояние.

Но как оказалось, Дибров еще и получил травму руки. И из-за нее рискует остаться инвалидом.

Ситуация с рукой Диброва требует оперативного решения: врачи диагностировали перелом лучевой кости правой конечности и настаивали на операции, чтобы избежать потери подвижности. Однако артист отказался от хирургического вмешательства и покинул больницу.

К слову, Полина Диброва признавалась, что не смогла навестить бывшего супруга в медучреждении. Ранее сообщалось, что Дибров во время вечеринки отчаянно флиртовал с девушками, пытаясь произвести на них впечатление своей эрудицией. Но завершилось все плачевно.

По материалам «Газеты.Ru»