«Лучше не терять время»: врачи бьют тревогу из-за сломавшего ключицу Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму в результате падения с лестницы. Врачи диагностировали у телеведущего перелом ключицы. Медики настаивают на операции с установкой пластины, однако, по данным прессы, шоумен пока не спешит соглашаться на хирургическое вмешательство. Специалист-травматолог разъяснил, чем опасна подобная травма, возможна ли альтернатива операции и к каким последствиям может привести отказ от фиксации кости.

Врач одной из столичных клиник подчеркнул, что перелом ключицы — не такая безобидная травма, как может показаться на первый взгляд. Он объяснил, что ключица играет важную роль в движении руки и определяет положение плечевого пояса. Если перелом со смещением срастется неправильно, это чревато хронической болью, ограничением подвижности, ослаблением и деформацией руки. При переломе без смещения в ряде случаев действительно можно обойтись без операции, но при расхождении отломков хирургическое лечение с установкой пластины необходимо — это позволяет вернуть кость в правильное положение и снизить риск неправильного или неполного сращения.

Травматолог также рассказал о процессе реабилитации: после фиксации пластиной рука какое-то время остается в косыночной повязке, затем начинается разработка движений в локте, кисти и плече.

«В среднем на бытовое восстановление уходит несколько недель, на сращение — около 2-3 месяцев. Ну, а чтобы плечо стало прежним, может понадобиться и полгода», — цитирует MK.RU эксперта, который пожелал остаться неизвестным.

По словам специалиста, многие пациенты отказываются от подобных операций из‑за страха перед хирургическим вмешательством, наркозом, болевыми ощущениями, наличием металлических конструкций в организме, возможными осложнениями и необходимостью повторной процедуры по удалению пластины. Это вполне объяснимо, особенно в случае публичных людей. Однако если сразу несколько врачей считают операцию необходимой, не стоит проявлять излишнее упорство.

В итоге врач пришел к выводу: при переломе без значительного смещения допустимо консервативное лечение, но при выраженном смещении и рекомендациях об установке пластины лучше сделать операцию.

«В такой ситуации лучше не терять время. Потом исправлять будет сложнее», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что рука Дмитрия Диброва в результате травмы может потерять чувствительность. Сам телеведущий пока молчит. Никаких заявлений о своем состоянии Дибров пока не делал.