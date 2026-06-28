«На лице большой синяк»: Калашникова объяснила, что случилось с Дибровым на самом деле

Жизнь Дмитрия Диброва после развода с женой Полиной не перестает будоражить таблоиды: то и дело имя харизматичного телеведущего всплывает в новостных сводках, причем чаще всего — в контексте громких историй. На этот раз поводом для шумихи стала не очередная светская интрига, а несчастный случай: 66‑летний шоумен оказался в больнице после вечеринки в ночном клубе.

Инцидент произошел под утро: Дибров веселился в компании 71‑летней Ирины Хакамады, танцевал и наслаждался атмосферой. По распространившимся в сети версиям, в тот вечер телеведущий познакомился с двумя девушками и хотел уехать с ними, но судьба распорядилась иначе — он оступился на лестнице.

Падение оказалось серьезным: у Диброва диагностировали перелом руки, травмы головы и значительные повреждения лица. Артиста экстренно доставили в Боткинскую больницу, однако уже на следующий день он покинул медучреждение и вернулся домой.

Новость мгновенно породила волну обсуждений среди поклонников. Многих смутило, что Дибров, который, по данным СМИ, состоит в отношениях с нутрициологом Екатериной Гусевой, вновь посещает бары и легко заводит знакомства. В сети тут же поползли слухи о разрыве пары.

Однако близкие к паре люди поспешили опровергнуть домыслы. Певица Анна Калашникова, подруга Диброва и Гусевой, дала комментарий изданию KP.RU и расставила все точки над i.

«Катюша и Дмитрий по‑прежнему вместе. Это все слухи, что он пытался уехать из клуба с какими‑то дамами. На эту вечеринку Дима должен был ехать с Катей, их позвали общие друзья, но она не смогла, была занята детьми. И после Катя ждала Диму дома, он собрался к ней, но, направившись к выходу, споткнулся и упал. Нос у него не сломан — это все слухи. У Димы просто на лице большой синяк», — рассказала Анна Калашникова.

Сама Екатерина Гусева также пообщалась с KP.RU, чтобы развеять слухи о расставании и рассказать о состоянии возлюбленного.

«Нет, это неподтвержденные слухи, мы с Дмитрием в отношениях», — заявила возлюбленная телеведущего.

На вопрос о здоровье Диброва и якобы проведенной операции на руке Гусева ответила спокойно и уверенно.