Дибров проводит время с красавицами-близняшками на фоне развода с женой: привел в дом сразу двоих

Телеведущий Дмитрий Дибров на фоне предстоящего развода не теряется. Вместо одной красавицы, экс-жены Полины, его теперь окружают сразу две. Телеведущий уже привел блондинок в дом.
С кем Дмитрий Дибров проводит время
Стало известно, что Дмитрий Дибров в своем доме принимает двух сестер-близняшек, Катю и Волгу Король. Связывают троицу исключительно творческие планы. В особняке Диброва, где есть студия звукозаписи, они создают музыкальный проект.
Идея о сотрудничестве с Дибровым возникла у сестер месяц назад. И вот уже записаны две композиции. По словам близнецов, Дмитрий Дибров ничем не выдает, какую драму он сейчас проживает.
"Несмотря на жестокость ситуации, в которой оказался Дима, мы от него не услышали ни одного плохого слова в сторону его жены Полины. Дибров максимально корректен, тактичен и благороден", — цитирует kp.ru Катю и Волгу Король.
Красавицы заявили, что Дмитрий Дибров недолго будет один. По их мнению, Полина пожалеет о своем решении. И намекнули, что рядом с Дибровым уже кое-кто есть.
"Диму очень быстро заберут. Уже забирают…" — сообщили Катя и Волга Король.
Катя и Волга Король. Фото: Сергей Елагин / Global Look Press
Что говорит о муже Полина Диброва
Полина Диброва солидарна с Катей и Волгой Король по части характеристики мужа. Накануне она разместила пост в Сети. В нем Полина призналась в любви к Дмитрию.
Она заявила, что никому не позволит порочить его имя. Разводится она с Дмитрием с чувством благодарности к нему. Ведь он многое сделал и сделает для нее и троих сыновей.
Кто такие Катя и Волга Король
Сестры Катя и Волга Король знакомы телезрителям Первого канала. Они принимают участие в вечерних шоу. Девушки — победительницы конкурса 'Мисс мира' среди сестер-близнецов.
Но их больше привлекает карьера певиц, чем моделей. Катя и Волга снимались в клипе Филиппа Киркорова 'Черная пантера'. Впереди у них проект с Дибровым.
Читайте также:
Добавить комментарий