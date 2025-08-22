Дибров проводит время с красавицами-близняшками на фоне развода с женой: привел в дом сразу двоих

Телеведущий Дмитрий Дибров на фоне предстоящего развода не теряется. Вместо одной красавицы, экс-жены Полины, его теперь окружают сразу две. Телеведущий уже привел блондинок в дом.

С кем Дмитрий Дибров проводит время

Стало известно, что Дмитрий Дибров в своем доме принимает двух сестер-близняшек, Катю и Волгу Король. Связывают троицу исключительно творческие планы. В особняке Диброва, где есть студия звукозаписи, они создают музыкальный проект.

Идея о сотрудничестве с Дибровым возникла у сестер месяц назад. И вот уже записаны две композиции. По словам близнецов, Дмитрий Дибров ничем не выдает, какую драму он сейчас проживает.

"Несмотря на жестокость ситуации, в которой оказался Дима, мы от него не услышали ни одного плохого слова в сторону его жены Полины. Дибров максимально корректен, тактичен и благороден", — цитирует kp.ru Катю и Волгу Король.

Красавицы заявили, что Дмитрий Дибров недолго будет один. По их мнению, Полина пожалеет о своем решении. И намекнули, что рядом с Дибровым уже кое-кто есть.