Поплавская — о появлении Диброва на людях в расстегнутых брюках: "Куда катится мир"

Как Дибров угодил в новый скандал

На днях вышел документальный фильм 'Тайная жизнь богатых и знаменитых'. Главным его фигуратором стал Дмитрий Дибров. Его засняли в непотребном виде.

В сопровождении незнакомки Дибров приехал на вечеринку. Из машины он вышел в брюках с расстегнутой ширинкой. Вел себя Дмитрий Дибров при этом ужасно некрасиво.

Кадры разлетелись по Сети. О них узнала Полина Диброва. Вечеринка была летом, когда она и Дмитрий были еще в браке.

Полина Диброва прокомментировала треш с участием бывшего мужа и отца троих ее детей. Она заявила, что находится 'в принятии'.

На днях стало известно, что Дмитрий Дибров выставил на продажу виллу, которую назвал в честь жены — 'Полина'. Якобы после развода с он не может там находиться. Но адвокат телеведущего заявил, что Дмитрий хочет переехать в Москву. Ему надоело постоянно ездить за город после работы.

Справка

Дмитрий и Полина Дибровы развелись официально в сентябре 2025 года. Они прожили в браке шестнадцать лет. У пары три сына. По официальной версии, причиной их разрыва стала измена Полины с соседом, бизнесменом Романом Товстиком.

А вы как оцениваете выходку Дмитрия Диброва? Ответьте в комментариях.