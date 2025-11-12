Поплавская — о появлении Диброва на людях в расстегнутых брюках: "Куда катится мир"

Яна Поплавская. Фото: Сергей Белкин / Global Look Press

Поплавская возмутилась поведением Диброва, появившегося на публике в расстегнутых брюках

Актриса Яна Поплавская шокирована поведением Дмитрия Диброва. Она напомнила, что телеведущий, прежде всего, многодетный отец. Поплавская назвала чудовищным факт того, что сыновья начнут стыдиться своего папу.

Что сказала Поплавская о поведении Диброва

Яна Поплавская призналась, что испытала легкий шок, увидев кадры с участием 65-летнего Диброва. На них пожилой телеведущий запечатлен в расстегнутых брюках.

"Я видела этот треш мерзкий и нахожусь в состоянии шока, потому что Диму знаю давно и была на его стороне даже в ситуации некрасивого развода", — написала Яна Поплавская в телеграм-канале.

Она напомнила, что у Диброва пятеро детей. И они теперь будут стыдиться своего отца. Эту ситуацию Поплавская назвала чудовищной.

"Куда катится мир с таким "бомондом", — риторически заключила Яна Поплавская.

Дмитрий Дибров. Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Как Дибров угодил в новый скандал

На днях вышел документальный фильм 'Тайная жизнь богатых и знаменитых'. Главным его фигуратором стал Дмитрий Дибров. Его засняли в непотребном виде.

В сопровождении незнакомки Дибров приехал на вечеринку. Из машины он вышел в брюках с расстегнутой ширинкой. Вел себя Дмитрий Дибров при этом ужасно некрасиво.

Кадры разлетелись по Сети. О них узнала Полина Диброва. Вечеринка была летом, когда она и Дмитрий были еще в браке.

Полина Диброва прокомментировала треш с участием бывшего мужа и отца троих ее детей. Она заявила, что находится 'в принятии'.

На днях стало известно, что Дмитрий Дибров выставил на продажу виллу, которую назвал в честь жены — 'Полина'. Якобы после развода с он не может там находиться. Но адвокат телеведущего заявил, что Дмитрий хочет переехать в Москву. Ему надоело постоянно ездить за город после работы.

Справка

Дмитрий и Полина Дибровы развелись официально в сентябре 2025 года. Они прожили в браке шестнадцать лет. У пары три сына. По официальной версии, причиной их разрыва стала измена Полины с соседом, бизнесменом Романом Товстиком.

А вы как оцениваете выходку Дмитрия Диброва? Ответьте в комментариях.

