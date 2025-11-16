Гонорары Диброва выросли в два раза до 5 млн рублей после истории с "расстегнутыми штанами"

Скандал с "расстегнутыми штанами" буквально "озолотил" шоумена Дмитрия Диброва. На этом настаивают осведомленные источники. Ранее в Сеть "слили" видео, на котором мужчина внешне похожий на телеведущего в нетрезвом виде был заснят в компании некой девушки. При этом вел он себя довольно странно. Многие тут же признали в мужчине известного шоумена.

Какой гонорар получает Дибров

Как пишет Telegram-канал Mash, после того, как кадры попали в интернет, а потом и на ТВ, заработки Диброва стали еще выше. Его гонорар взлет в два раза с 2,5 млн рублей до 5 млн рублей. Источники делятся сведениями, что менеджеры 65-летнего Диброва также обсуждают с клиентами годовые контракты на сумму 50 млн рублей. Похоже, что скандал с непристойным видом шоумена пошел ему только на пользу.

Что сказала жена Диброва

Экс-возлюбленная телеведущего Полина Диброва призналась, что журналисты буквально "сорвали" ей телефон. Все звонили, чтобы получить хотя бы какой-то комментарий от бывшей жены шоумена. Говорят, что Дмитрий попался на камеру в "расстегнутых штанах" еще летом. Видимо, после того, как узнал, что Полина собирается разойтись с ним и уже нашла ему замену. Она перестала скрывать отношения с 50-летним миллиардером Романом Товстиком.

"Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, потому что там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это, да и все", - заверила Диброва.

Шоумен Оскар Кучера также вступился за телеведущего, подметив, что Дмитрий был "явно не в себе" на этих кадрах. Поэтому он просит не судить Диброва строго.

А как вы считаете, может ли Дибров получать такой гонорар в несколько миллионов? Пишите в комментариях.