Кучера — про Диброва на видео с 'расстегнутыми штанами': "Дима там явно не в себе"

Оскар Кучера заступился за шоумена Дмитрия Диброва после скандальной истории с видео, которое показали по ТВ и слили в Сеть.

Что сделал Дибров

Суть скандала в том, что мужчину похожего на Диброва засняли в компании некой молодой девушки. Они оба вышли из премиального авто. При этом было понятно, что участники видео явно были в алкогольном опьянении. А мужчина даже не потрудился застегнуть штаны.

Многие тут же узнали в герое съемки бывшего мужа Полины Дибровой. Та уже прокомментировала ситуацию, заявив, что "находится в принятии".

Бывшая избранница шоумена косвенно подтвердила, что на видео действительно Дмитрий. Внешняя схожесть не оставила у телезрителей никаких сомнений в этом. Однако сам шоумен пока никак не прокомментировал эти слухи. При этом говорят, что Дибров "сбежал" на Бали, чтобы "пересидеть" там скандал.

Что Кучера сказал про Диброва

Одним из тех, кто вступился за шоумена стал Оскар Кучера. Он уверен, что телеведущий мог влипнуть в эту историю из-за того, что переживал сложный период, связанный с расставанием с женой.

"По поводу "выступления" моего товарища Димы Диброва. Как не стыдно множить это отвратительное видео. Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает и не он выложил, а опубликовали уроды. Но еще большие уроды те, кто на этом делает пиар, кто хохочет над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию. Да, по своей вине, но все же. Ведь мы теряем человеческий облик. Фу такими быть", - отметил Кучера.

