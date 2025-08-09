Умер 94-летний Иван Краско

Еще в конце июля 94-летний Иван Краско попал в больницу. Его положили в медицинский центр Алмазова в Санкт-Петербурге. Случилось это после того, как народный артист РФ потерял сознание на даче.

Врачи как могли пытались стабилизировать состояние актера. Но в субботу, 9 августа, стало известно, что сердце Ивана Ивановича остановилось.

Госпитализировали в тяжелом состоянии

Журналисты успели связаться с директором покойного артиста Вячеславом Смородиновым. И он подтвердил, что сегодня, около 12 часов Ивана Краско не стало. Поклонники актера были готовы к подобному исходу. Ведь почти месяц назад его доставили в больницу в тяжелом состояние, пишет Starhit .

Еще 13 июля Краско жаловался на сильные боли в ноге. Иван Иванович не мог пошевелить конечностями. Поняв, что с ним что-то не так, он сразу же вызвал на помощь сына.

"На даче Ивану Ивановичу стало плохо, он не смог встать. Перестал чувствовать ногу, речь стала нечеткая. Сын вызвал врачей. Приехала областная скорая и увезла его в больницу", — делился Смородинов.

Помощница артиста Дарья Пашкова уточнила, что Иван Красно перенес инсульт. В день госпитализации актера экстренно прооперировали. У Ивана Ивановича отказали левая рука и нога.

Пока нет информации, где и когда похоронят Ивана Красно. Но прощание с артистом, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.

Последняя любовь

Поклонники не только помнят актера по его ярким ролям в кино. Он также не переставал удивлять общественность тем, как развивалась его личная жизнь. В 2015 году Иван Иванович женился на своей ученице Наталье Шевель. Она была моложе артиста на 60 лет. Их брак продлился всего три года. Сегодня Наталье — 34 года. В последнее время Шевель не поддерживала общение с престарелым бывшим мужем.

Кстати, до брака с Краской Наталья уже была замужем за мужчиной по имени Олег, который был старше избранницы на 19 лет.

После развода Шевель не получила от Ивана Краско ни недвижимости, ни каких-либо сбережений. При этом она решила впредь рассчитывать только на себя. Правда, фамилию мужа все-таки оставила.